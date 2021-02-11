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奧運收視差 NBC與客談補償 觀眾人數較前兩屆減半

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，美國最大有線集團Comcast（CMCSA）旗下的NBC，因東京奧運的收視率低迷，自上月23日的開幕式以來，就與廣告客戶就補償問題談判。廣告協議往往基於收視率釐訂，反映NBC以至廣告客戶也高估了奧運的觀眾人數。NBC在奧運會首8天的晚間黃金時段平均觀眾人數為1450萬，較2016年的里約熱內盧奧運，與2012年的倫敦奧運分別下跌48%及58%。開幕式的觀眾亦只有1670萬人，是1988年漢城（現名首爾）奧運以來最低。

NBC母公司NBCUniversal的行政總裁謝爾（Jeff Shell）在6月曾表示，東京奧運有可能成為利潤最高的一屆奧運會，只要開幕式一開始，估計大家就會忘記一切盡情享受，但該預期似乎將會落空。若收視持續低迷，可能會侵蝕NBC的廣告收益。NBC為今屆奧運售出超過12.5億美元的商業廣告，創歷史紀錄。但它也為轉播權支付了約11億美元。為安撫廣告客戶，NBC可能要在一些其尚未銷售的廣告時段，為客戶額外提供更多廣告播放次數，以作補償。這意味即使收視回升，NBC可銷售廣告的空間亦會減少。

串流平台搶走傳統電視觀眾

廣告巨企WPP旗下GroupM的商業智能業務全球總裁威澤（Brian Wieser）稱，幾乎肯定NBC的收入受到影響。即使在今屆奧運前，美國人已減少收看傳統電視，轉向串流媒體平台。此外，疫情導致空場舉辦賽事，失去奧運的熱鬧氣氛，加上美國東岸與日本的13小時時差，且賽事被指缺乏明星，例如美國體操隊名將、上屆奧運的4金得主比拉絲（Simone Biles）退出女子全能決賽，而在美國頗具名氣的網球選手大坂直美爆冷出局，也影響到賽事的吸引力。此外，NBC在不同有線頻道及串流平台安排不同的奧運節目，也令觀眾投訴在尋找想收看的賽事時感到混亂。不過NBC仍預計可從今屆奧運獲利。雖然上屆里約奧運的收視也較前一屆下降9%，不過NBC在上屆也賺到2.5億美元的利潤，創歷來紀錄。

時差乏運動明星 影響觀眾意欲

除電視觀眾人數以外，NBCUniversal還有其他衡量成功的指標，例如它的串流媒體平台Peacock也播放奧運，雖然它尚未披露Peacock在奧運開幕以來有多少新註冊訂戶，不過Peacock上月底在蘋果iOS的最熱門免費軟件排行榜打入10大。

（綜合報道）

[國際金融]

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