長江生命科技 半年多賺15%

集團中期收入為26.38億元，按年升10.9%，中期銷售成本為18.16億元，按年升12.1%；期內集團的研究及開發活動費用約9770萬元。截至今年6月底，集團的資本承擔總值為7170萬元，主要由購買機器及設備，和葡萄園維護而簽約/已授權的承擔組成。

加快癌症疫苗研發步伐

集團表示現正與中國內地、台灣及其他地區的科研機構合作研發多個癌症疫苗項目，公司計劃於未來數年將有關項目進展至臨牀試驗階段。而美國附屬公司Polynoma現正研發一種治療黑色素瘤的專有多價疫苗（seviprotimut-L），為集團最尖端的癌症疫苗項目；加拿大附屬公司WEX Pharma現正研發一種以河豚毒素為基礎的鎮痛藥物Halneuron。

長江生命科技表示，隨着疫情逐步緩和，公司將繼續加快seviprotimut-L、其他癌症疫苗及HalneuronTM 的研發步伐。在業務經營方面，公司保健產品業務及農業相關業務根基穩健，加上營運狀况可望逐漸改善，預期業務增長趨勢將會持續。