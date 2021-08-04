李小加創立「滴灌通」正式啟動

「滴灌通」提出六項投資策略「SHARPE」，包括小微投資單筆小額、海量組合、由第三方處理的數字化管控、收入分成安排、持續優化的投資組合配置體系，以及新型數字化交易平台，以吸引更多投資者參與全新的藍海投資市場，為小微企業提供一個獲取融資、營運支援、尋求戰略伙伴的生態網絡。

稱契合政策 沒監管疑慮

被問到近期內地監管政策接連出台對業務的影響，李小加表示，「滴灌通」引入外資進行投資，承擔風險能力高；加上支持國內小微企業，不涉及壟斷或影響市場公平性；雖然平台與互聯網相關，但所牽涉的數據均是企業主動願意披露，不違反私隱、公平等問題。他強調，平台將高度契合監管政策，對此沒有任何顧慮；惟他沒有透露平台是否已取得監管批准。

另一創辦人、華科資本（1140）前行政總裁張高波則提到，平台參與者可以是全球機構投資者、退休基金、家族辦公室等，投資會與內地內需相關，強調並非投資於某一企業或某一行業，而是整個組合，以海量部署分散風險。