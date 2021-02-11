國泰A321neo新客機今首航

空中巴士A321neo客機屬短途機，飛程約2小時至3小時。目前擬定飛往的地區包括廣州、杭州、南京、青島、高雄及台北。客機共提供205個座位，包括12個商務艙座位及190個經濟艙座位。國泰表示，目前已有98%機師、近九成機艙服務員已接種疫苗，因應國泰重新營運窄體航機，已安排部分員工培訓。

屏幕解像度升級4K 增加洗手間

新客機配備全新座椅設計、提供WiFi 互聯網連接選項、電視屏幕解像度升級至4K，和設有藍牙連接個人耳機功能。經濟艙座位配備11.6吋4K 個人電視屏幕，商務艙座位的個人電視屏幕則是15.6吋4K。

客艙存放手提行李空間提升60%，經濟艙洗手間增加1間至3間。新客機使用小側翼設計和引入LEAP引擎，令碳排放（按每座位計算）較上一代A321客機減少22%，聲浪比現有型號減少15%。該款客機亦會用於國泰早前提及的新冠疫苗「谷針」計劃，頭獎可坐A321neo客機體驗一次「香港飛香港Flycation」。