天氣炎熱經濟復蘇 港燈半年售電微升

股東應佔溢利升8.5％

期內，經調整前的可分派收入為負8000萬元，董事會據此酌情決定調整金額14.88億元，按年減少16.87%。資本開支按年增加15.34%，達18.12億元。向外貸款按年增加3.38%，達464.07億元，淨負債對淨總資本比率為50%，同創新高。淨流動負債為47.89億元，按年減少27.57%。

主席霍建寧表示，L11和L12兩台容量各380兆瓦的燃氣聯合循環發電機組，可望分別在2022年及2023年投產，並預計海上液化天然氣接收站項目於2022年投產。因應海上液化天然氣接收站發展，兩電推出的海洋保育提升資助計劃和漁業提升資助計劃，共批出10份申請，資助共約1400萬元。

「上網電價計劃」期內有50個新裝置接駁至其電網，同時售出146張共約137萬度電的「可再生能源證書」。集團推出紓緩措施連同派發飲食券，涉值2400萬元。港燈昨日收市升0.25%，收報7.92元。