經濟

澳博中期虧損擴大至14.66億

【明報專訊】澳門博彩（0880）昨日公布6月底止上半年度業績，繼續受到新冠肺炎疫情影響，虧損按年增加3.8%至14.66億元；除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）比去年同期的9.84億元，縮窄48.2%。不派中期息。

何超鳳：無法預測疫情對業務影響

澳博主席何超鳳表示，在若干旅遊限制可能獲逐步解除下，鑑於區內的疫苗接種率不斷提升，他們審慎估計旅遊業及其他消費行業將出現回暖，但預計今年的收益仍未能回復疫情前的水平。即使解除了旅遊限制，他們仍無法預測新冠肺炎疫情會否持續影響社會經濟和健康，從而對他們的業務造成較長遠的影響。

澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝補充指出，預期下半年增長將會持續，他們亦喜見上葡京綜合度假村開幕，準備迎接不斷增加的旅客流量。期內因應上葡京發展，資本開支為12億元，但是手持現金只有25.62億元，過去半年減少58.2%。資產負債比率則提高6.5個百分點至33.4%。

澳博的旗艦項目新葡京、4個自行推廣場及餘下14間衛星場，期內分別錄得LBITDA為1.7億元、1.9億元及1300萬元。新葡京及自行娛樂場的貴賓籌碼銷售額共147.09億元，連同衛星場計，貴賓博彩總收益只有8.55億元，按年減少37.5%。整體中場及角子機的博彩收益則分別按年升33.2%及12.7%，達到43.85億元及2.65億元。澳博昨日績前收市報6.7元，跌2.62%，創52周新低。

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