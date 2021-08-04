經濟

渣打復派中期息 斥近20億回購 稅前溢利升57% 料2022年度收入錄增長

【明報專訊】繼匯控（0005）日前宣布恢復派中期息，渣打集團（2888）昨日同樣宣布復派中期息，每股3美仙，較2018、19年的中期息水平少一半，並宣布回購共值2.5億美元（約19.5億港元）的股份。集團上半年法定經營收入按年少逾半成、經營支出增近一成下，憑藉淨回撥5100萬美元，稅前溢利按年增約57%至25.59億美元，預期今年的全年收入按固定匯率基準計算，將與去年全年收入相若，並於2022年度起重回5至7%增長的中期指引水平。渣打昨績後收報47.75元，升0.63%。

明報記者 胡學能

第二季，渣打除稅前法定溢利11.46億美元（見表），按季跌近19%。季內基本經營收入按年及按季俱跌，而基本經營支出按年及按季增加，淨息差1.22厘，按年跌6個基點（1厘等如100基點）。

淨息差收窄至1.22厘

集團指財富管理業務上半年錄歷來最佳表現，增23%，客戶貸款和墊款增6%，惟被淨息差按年收窄的影響抵消。信貸減值撥回淨額4700萬美元，按年改善16.14億美元，顯示集團部分主要市場經濟狀况普遍有改善，集團維持強勁資本水平及高流動性，普通股權一級資本比率14.1%，高於目標範圍13%至14%的上限水平，董事會故決定進行新一輪股份回購計劃。

香港盈利貢獻最大

集團指香港帶來最大盈利貢獻，按基本基準計算，除稅及撥備前之經營溢利8.74億美元，跌近1%，於貸款減值及其他減值合計金額削67%至5800萬美元之下，稅前溢利增近16%至8.16億美元。

渣打行政總裁溫拓思指出，按過往慣例，中期息水平是往年全年派息的三分一，集團視乎下半年盈利而決定最終派息水平。他又指出，目前股價低殘，回購對股東的吸引力正增加，亦是分派的另一方式。

溫拓思：回購是分派另一方式

他又謂香港股東熱中收息，集團冀於盈利中有具意義的部分用作分派股息，會以此作今年下半年集團評估的基礎，但會於派息及利用回購手段向股東退還資金的機會之間作平衡，又相信集團信貸損失下半年續維持相當低水平。亞洲區行政總裁洪丕正相信該行下半年淨息差與第二季相若。

高盛指渣打同時公布派息及回購，料股價反應平淡，維持買入評級，目標價66元。

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