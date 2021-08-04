穆迪下調恒大評級 再被追款3.6億

3張商票未能付款

另恒大亦與利歐簽署多份廣告發布合同，並將商票方式支付，總金額近2.69億元及違約金7.11萬元，惟截至今年6月3日，其到期日為5月19日的3張商票未能付款，金額達5356.4萬元，另有17份商業承兌匯票即將到期，雖然子公司多次要求恒大對到期的商票付款，但恒大均未能付款，亦未確定付款時間。由於了解到恒大有較多到期商業承兌匯票均未能付款，履約能力較差，要求恒大立即向公司支付所有廣告費，上述合計總欠款達3.56億元。

此外，評級機構穆迪再下調恒大的信用評級兩級至Caa1，展望調整為負面。該行分析師指出，鑑於其融資渠道和流動性狀况的減弱，恒大未來12至18個月內的再融資風險在「升高」。上周惠譽和標準普爾亦下調恒大的信用評級。

傳中央定性恒大為「流動性問題」

另據REDD引述消息報道，中央高層將恒大面臨的財務困境定性為「流動性問題，而非資不抵債」，主管經濟事務的副總理劉鶴上周在北京召開的國務院會議上公布這一結論。恒大7月份的合約銷售額為437.8億元，按年跌近13%；2021年首7個月累計合約銷售額為4005.6億元，按年升0.4%。恒大昨曾跌9.5%，收市仍跌7.94%，收報5.22港元，全日成交額達3.13億港元。