螞蟻投資收益貢獻減 分析：落實整改措施影響

值得留意的是，由於阿里是延後一個季度確認投資損益，今次財報所反映的投資收益，實際是來自截至今年3月底的首季。陳澤敏指出，第一季往往是各家公司全年營收相對較低的時期，同時亦正值螞蟻處於整改、對業務調整，從而影響其財務表現。

華融擬轉讓「螞蟻消費金融公司」股權

螞蟻於去年12月底，獲人行及多個金融部門聯合約談，並向集團提出五項重點業務領域整改要求，包括回歸支付本源及設立金融控股公司等。其後，阿里在今年4月曾表示，螞蟻當時就上述五項重點業務領域，完成整改方案的研究和制訂。

另彭博社昨引述消息人士指出，身陷財困的中國華融（2799）正跟螞蟻討論出售「螞蟻消費金融公司」的股權。消息人士稱，基於逐步退出非核心業務的監管要求，中國華融正計劃轉讓該公司4.99%的股份；螞蟻或會先收購華融最初價值3.99億元的股份，再協調其他股東落實對消費金融公司的增資計劃。