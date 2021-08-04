阿里上季收入增34%遜預期 股份回購加碼至1170億 反映集團淨現金充沛

明報記者 蔡穎霖

上月有傳阿里擬跟騰訊（0700）逐步互相開放服務，阿里主席兼首席執行官張勇於業績電話會議上，雖然未有正面回應消息，但直言「互聯網顧名思義就應該互聯」，相信平台間若能互聯互通，「肯定是會帶來新的改革紅利」。集團將按照政府的行動要求做好自己工作，願意和互聯網其他平台一起面向未來。

張勇：平台若互聯互通 肯定會帶來新改革紅利

阿里港股績前收報193.5元，微升0.8%；阿里美股開市初段卻較港股跌2%。中資科技巨頭紛紛開拓新業務，阿里亦不例外。阿里首席財務官武衛表示，集團已開始將增量利潤及額外資本用於投資戰略領域，支持平台商家，並進入新的潛在市場。期內，集團加大對餓了麼用戶獲取和用戶體驗提升的投入，訂單量按年增長超過五成。

截至今年6月底止，集團本地生活服務收入主要來自餓了麼的平台佣金、提供配送服務收取的服務費及其他服務費，抵消包括為新零售業務提供服務在內的內部交易的影響後，收入錄得71.01億元，按年增長逾兩成。

單一主要客戶收入降 雲計算收入按季跌4.2%

至於為另一焦點的雲計算業務，自去年第四季終於轉虧為盈後，上季經調整EBITA按季升10.4%至3.4億元。收入雖然按年增長29.1%至160.51億元，不過按季卻跌4.2%。張勇解釋稱，季度收入增長放緩主要由於來自互聯網行業的單一主要客戶收入下降，但他強調，雲計算頭十大客戶對業務的佔比僅單位數，風險有限。

張勇同時預計，該名客戶為集團收入帶來的影響，將持續至2022財年結束（即2022年3月底止），屆時該客戶的國際業務將完全脫離阿里雲。張勇另估計，內地在線教育的行業整改，相信也會影響到阿里雲的營收。