太古廣場太古城中心 銷售額連升兩季

該集團指出，旗下香港商場銷售額有所復蘇，主要受惠於本地需求回升，以及商場推廣活動備受歡迎，其在香港更是首個與Tap & Go「拍住賞」合作的發展商，以支持港府的5000元消費券計劃。旗下商場提供470萬元的購物獎賞，以吸引市民消費。另已經透過引入新品牌、打造創新數碼體驗及會員計劃等舉措，持續提升顧客體驗。

需求放緩 中環等物業租金有下調壓力

香港寫字樓物業方面，太古廣場租用率98％，與上季持平，租金過去半年下調11％，下調幅度較上季擴大4個百分點。太古坊 （整體）租用率98％，與上季持平，租金過去半年上調2％。港島東中心及太古坊一座租用率100％，與上季持平，租金過去半年上調10％，與上季比較增加1個百分點。其他太古坊辦公樓租用率96％，較上季跌1個百分點，租金上調1％。太地續稱，旗下香港寫字樓租用率維持高企，整體租用率達96%。太古坊續約租金水平維持堅穩。隨着可租用樓面增加及需求放緩，尤其對中環及太古廣場物業組合的租金均帶來下調壓力。

在內地5個商場普遍處於高出租率，除北京頤堤港之外，全部均有高雙位數銷售額增長，略較今年首季的以倍計增長放慢。廣州太古匯及北京三里屯太古里出租率更達100%，銷售額分別大增88.1%及85%。該集團稱，除奢侈品類銷售強勁外，餐飲、生活品味和時裝等業態表現亦超越2019/2020年疫情前水平。