新華社揭衛生問題 奈雪的茶挫逾一成

報道指水吧有蟑螂 標籤隨意換

據新華社報道，記者分別於北京西單大悅城及長安商場店的奈雪的茶分店「放蛇」，發現水吧和麵包房有蟑螂，但在店員看來似乎十分「正常」，更指雖然店裏要求很高，但「忙起來就顧不上那麼多了」；並揭發奈雪的茶分店使用腐爛水果，產品標籤隨意換的問題；分店員工有手套不戴，抹布不洗，違反了國家《食品安全法》規定等。

集團：涉事兩店暫停營業整改

其後奈雪的茶於官微回應稱，對於被揭發的問題，指「品質一直被視為我們的生命線」，涉事兩分店已暫停營業整改，並會邀請市場監督管理局上門檢查，第一時間公布檢查結果，又指管理層非常重視，第一時間成立了專項工作組等，並指整改行動由奈雪的茶華北區總經理彭大誠負責。

關於使用發黑芒果一事，集團指不會使用不新鮮的原料，報道視頻中未看到相關內容，會進一步核實，如屬實將嚴肅處理，又指門店若收到品質不好的水果可向公司退換，並不計入門店成本，且對水果都有存放期效要求等。

據內媒昨晚報道，廣東市場監管部門約談奈雪的茶負責人和食品安全責任人，督促其整改落實。據指，廣東省市場監管局亦已部署開展對全省奈雪的茶門店和相關網紅飲品店專項風險隱患突擊檢查，並聯合深圳市市場監管約談位於深圳的奈雪的茶總部。

奈雪的茶於6月30日掛牌，以招股價上限19.8元定價，雖然獲超購431倍，但首日股價即潛水。按昨日收市價9.72元計，一個多月股價已跌近51%。