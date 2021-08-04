經濟

新華社揭衛生問題 奈雪的茶挫逾一成

【明報專訊】繼早年海底撈（6862）被官媒「放蛇」揭發衞生問題，昨新華社記者再出動，以「臥底」方式到半新股兼網紅奶茶店奈雪的茶（2150）「放蛇」，發現其多家分店存在蟑螂亂爬、水果腐爛、抹布不洗、標籤說明不實等問題。事件爆出後，雖然奈雪的茶隨即經官方微博回應，惟未解市場恐慌，昨單日股價跌近10.83%，以全日低位收市，報9.72元，成交額6631.3萬元。

報道指水吧有蟑螂 標籤隨意換

據新華社報道，記者分別於北京西單大悅城及長安商場店的奈雪的茶分店「放蛇」，發現水吧和麵包房有蟑螂，但在店員看來似乎十分「正常」，更指雖然店裏要求很高，但「忙起來就顧不上那麼多了」；並揭發奈雪的茶分店使用腐爛水果，產品標籤隨意換的問題；分店員工有手套不戴，抹布不洗，違反了國家《食品安全法》規定等。

集團：涉事兩店暫停營業整改

其後奈雪的茶於官微回應稱，對於被揭發的問題，指「品質一直被視為我們的生命線」，涉事兩分店已暫停營業整改，並會邀請市場監督管理局上門檢查，第一時間公布檢查結果，又指管理層非常重視，第一時間成立了專項工作組等，並指整改行動由奈雪的茶華北區總經理彭大誠負責。

關於使用發黑芒果一事，集團指不會使用不新鮮的原料，報道視頻中未看到相關內容，會進一步核實，如屬實將嚴肅處理，又指門店若收到品質不好的水果可向公司退換，並不計入門店成本，且對水果都有存放期效要求等。

據內媒昨晚報道，廣東市場監管部門約談奈雪的茶負責人和食品安全責任人，督促其整改落實。據指，廣東省市場監管局亦已部署開展對全省奈雪的茶門店和相關網紅飲品店專項風險隱患突擊檢查，並聯合深圳市市場監管約談位於深圳的奈雪的茶總部。

奈雪的茶於6月30日掛牌，以招股價上限19.8元定價，雖然獲超購431倍，但首日股價即潛水。按昨日收市價9.72元計，一個多月股價已跌近51%。

上 / 下一篇新聞

官媒批網遊「精神鴉片」 後刪字眼 騰訊減未成年人遊戲時間 ADR續跌0.6%
官媒批網遊「精神鴉片」 後刪字眼 騰訊減未成年人遊戲時間 ADR續跌0.6%
恒指夜期再跌 失守26000點
恒指夜期再跌 失守26000點
內地加強監管 字節跳動股東傳洽售股份
內地加強監管 字節跳動股東傳洽售股份
理想汽車一手入場費15151元 較美溢價15%
理想汽車一手入場費15151元 較美溢價15%
太古廣場太古城中心 銷售額連升兩季
太古廣場太古城中心 銷售額連升兩季
阿里上季收入增34%遜預期 股份回購加碼至1170億 反映集團淨現金充沛
阿里上季收入增34%遜預期 股份回購加碼至1170億 反映集團淨現金充沛
螞蟻投資收益貢獻減 分析：落實整改措施影響
螞蟻投資收益貢獻減 分析：落實整改措施影響
穆迪下調恒大評級 再被追款3.6億
穆迪下調恒大評級 再被追款3.6億
渣打復派中期息 斥近20億回購 稅前溢利升57% 料2022年度收入錄增長
渣打復派中期息 斥近20億回購 稅前溢利升57% 料2022年度收入錄增長
虛銀Mox目標今年底客戶20萬
虛銀Mox目標今年底客戶20萬
澳博中期虧損擴大至14.66億
澳博中期虧損擴大至14.66億
天氣炎熱經濟復蘇 港燈半年售電微升
天氣炎熱經濟復蘇 港燈半年售電微升
國泰A321neo新客機今首航
國泰A321neo新客機今首航
李小加創立「滴灌通」正式啟動
李小加創立「滴灌通」正式啟動
長江生命科技 半年多賺15%
長江生命科技 半年多賺15%
證監譴責UBS 罰逾千萬
證監譴責UBS 罰逾千萬
奧運收視差 NBC與客談補償 觀眾人數較前兩屆減半
奧運收視差 NBC與客談補償 觀眾人數較前兩屆減半
聯儲理事放鷹：最快10月縮QE
聯儲理事放鷹：最快10月縮QE
新加坡開先例 向澳洲虛幣交易所發牌
新加坡開先例 向澳洲虛幣交易所發牌
看中mRNA技術 法賽諾菲購美伙伴
看中mRNA技術 法賽諾菲購美伙伴
張兆聰：建材強勢 信義玻璃估值吸引
張兆聰：建材強勢 信義玻璃估值吸引
植耀輝：中海化學博重上3元
植耀輝：中海化學博重上3元
技術取勝：銀河娛樂中線或下試47元
技術取勝：銀河娛樂中線或下試47元
劉思明：醫藥股重燃炒風 國藥見承接
劉思明：醫藥股重燃炒風 國藥見承接
周顯：銀行難撈 求人借錢
周顯：銀行難撈 求人借錢
湯文亮：政府不發火被當病貓
湯文亮：政府不發火被當病貓
會德豐今年在港賣樓203億破紀錄 合景龍光鴨脷洲利南道豪宅295伙批預售
會德豐今年在港賣樓203億破紀錄 合景龍光鴨脷洲利南道豪宅295伙批預售
會德豐九龍貨倉申增建1.3倍單位至1782伙
會德豐九龍貨倉申增建1.3倍單位至1782伙
話你知：WLAB 打造社區創意實驗空間
話你知：WLAB 打造社區創意實驗空間
北角寶馬臺特色戶近3000萬沽 屋苑新高
北角寶馬臺特色戶近3000萬沽 屋苑新高
7月物業登記9947宗 26個月高位
7月物業登記9947宗 26個月高位
內地生1.8萬租嘉熙兩房 斥22萬預租一年
內地生1.8萬租嘉熙兩房 斥22萬預租一年
豉油街地舖易手 每呎12萬
豉油街地舖易手 每呎12萬
宏利投管方君明：北水逆轉監管風險 投資轉保守
宏利投管方君明：北水逆轉監管風險 投資轉保守