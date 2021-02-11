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理想汽車一手入場費15151元 較美溢價15%

【明報專訊】繼小鵬汽車（9868）後，再有內地電動車製造商赴港上市。理想汽車（2015）昨首日招股，合共發售1億股，當中90%國際配售，10%香港發售，每股發售價150元，每手100股，入場費約15,151.16元，預料最多集資150億元。以其周一美股收市價計算，港股招股價較美股溢價近15%。

理想汽車招股期至本周五（6日），將於本月12日掛牌上市，聯席保薦人為高盛及中金公司。理想汽車周一美股ADR（美：LI）收市價報33.68美元，以每份ADR等於兩股普通股，以及港匯7.77計算，港股招股價較美股有近15%溢價。

本地券商預留孖展額較以往少

地券商為理想汽車預留孖展額度較以往少，直言市場反應一般，其中耀才預留500億元，輝立預留60億元。但綜合各大券商資料，昨日孖展申請額約18億元，公開發售僅足額。耀才證券行政總裁許繹彬表示，理想汽車受制於美股走勢，市場對其期望不高，加上中概股近期表現不如人意，預料散戶寧願投資在二級市場，也不抽新股。

理想汽車指出，預計將獲得的所得款項淨額為147億元，或倘超額配售權獲悉數行使，則為169億元。其中四成半擬用於未來12至36個月為研發高壓純電動車技術、平台及未來車型、研發智能汽車及自動駕駛技術，及研發未來增程式電動車車型提供資金；四成半將為未來12至36個月擴大基礎設施、市場營銷及宣傳提供資金；另一成於未來12個月用作營運資金及其他一般公司用途。

據招股文件顯示，理想汽車仍在虧蝕，截至今年3月底止3個月，淨虧損錄5490萬美元（約4.27億港元），收入為5.46億美元（約42.4億港元）。

明報記者

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