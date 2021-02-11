恒指夜期再跌 失守26000點

北水沽騰訊45億

國指跌0.17%報9320點，科指跌1.47%報6696點。騰訊旗下遊戲被官媒點名提及，昨日被北水急沽44.67億元，美團（3690）亦有13.45億元淨沽出。港股通連續第12日走資，昨日淨流出49.4億元。

官媒向網遊發炮，市場擔心網遊股會繼課外補習股後被「團滅」，昨日全線下跌，祖龍娛樂（9990）跌14.8%，中手游（0302）跌13.59%，心動（2400）跌8%，有網遊直播業務的嗶哩嗶哩（9626）一度急跌逾14%，收市跌3.44%。市監總局宣布立案調查汽車芯片經銷企業涉嫌哄抬價格，拖累過去被視為受惠國策的半導體股轉跌，中芯（0981）和華虹（1347）跌逾5%，昨日各被北水淨沽逾3億元。

獲大行唱好 信義光能升8%

另外，受政策支持的電動車承接美股升勢，昨逆市向好，小鵬汽車（9868）和比亞迪（1211）上升2.12%和0.31%。信義光能（0968）前日收市公布業績後獲大行唱好，昨日升8.35%，為表現最佳藍籌。