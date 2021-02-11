經濟

恒指夜期再跌 失守26000點

【明報專訊】內地科技公司監管消息昨日再次主導港股，官媒指摘網絡遊戲為「精神鴉片」，拖累恒指重磅股騰訊（0700）下挫最多一成，牽動投資者氣氛，恒指昨日最多跌過461點，不過相關文章被刪除後恒指跌幅收窄，收市跌41點或0.16%，收報26,194點，主板成交增至2037億元。夜期再跌穿26,000點，截至晚上約10時報25,963點，低水232點。

北水沽騰訊45億

國指跌0.17%報9320點，科指跌1.47%報6696點。騰訊旗下遊戲被官媒點名提及，昨日被北水急沽44.67億元，美團（3690）亦有13.45億元淨沽出。港股通連續第12日走資，昨日淨流出49.4億元。

官媒向網遊發炮，市場擔心網遊股會繼課外補習股後被「團滅」，昨日全線下跌，祖龍娛樂（9990）跌14.8%，中手游（0302）跌13.59%，心動（2400）跌8%，有網遊直播業務的嗶哩嗶哩（9626）一度急跌逾14%，收市跌3.44%。市監總局宣布立案調查汽車芯片經銷企業涉嫌哄抬價格，拖累過去被視為受惠國策的半導體股轉跌，中芯（0981）和華虹（1347）跌逾5%，昨日各被北水淨沽逾3億元。

獲大行唱好 信義光能升8%

另外，受政策支持的電動車承接美股升勢，昨逆市向好，小鵬汽車（9868）和比亞迪（1211）上升2.12%和0.31%。信義光能（0968）前日收市公布業績後獲大行唱好，昨日升8.35%，為表現最佳藍籌。

上 / 下一篇新聞

官媒批網遊「精神鴉片」 後刪字眼 騰訊減未成年人遊戲時間 ADR續跌0.6%
官媒批網遊「精神鴉片」 後刪字眼 騰訊減未成年人遊戲時間 ADR續跌0.6%
內地加強監管 字節跳動股東傳洽售股份
內地加強監管 字節跳動股東傳洽售股份
理想汽車一手入場費15151元 較美溢價15%
理想汽車一手入場費15151元 較美溢價15%
新華社揭衛生問題 奈雪的茶挫逾一成
新華社揭衛生問題 奈雪的茶挫逾一成
太古廣場太古城中心 銷售額連升兩季
太古廣場太古城中心 銷售額連升兩季
阿里上季收入增34%遜預期 股份回購加碼至1170億 反映集團淨現金充沛
阿里上季收入增34%遜預期 股份回購加碼至1170億 反映集團淨現金充沛
螞蟻投資收益貢獻減 分析：落實整改措施影響
螞蟻投資收益貢獻減 分析：落實整改措施影響
穆迪下調恒大評級 再被追款3.6億
穆迪下調恒大評級 再被追款3.6億
渣打復派中期息 斥近20億回購 稅前溢利升57% 料2022年度收入錄增長
渣打復派中期息 斥近20億回購 稅前溢利升57% 料2022年度收入錄增長
虛銀Mox目標今年底客戶20萬
虛銀Mox目標今年底客戶20萬
澳博中期虧損擴大至14.66億
澳博中期虧損擴大至14.66億
天氣炎熱經濟復蘇 港燈半年售電微升
天氣炎熱經濟復蘇 港燈半年售電微升
國泰A321neo新客機今首航
國泰A321neo新客機今首航
李小加創立「滴灌通」正式啟動
李小加創立「滴灌通」正式啟動
長江生命科技 半年多賺15%
長江生命科技 半年多賺15%
證監譴責UBS 罰逾千萬
證監譴責UBS 罰逾千萬
奧運收視差 NBC與客談補償 觀眾人數較前兩屆減半
奧運收視差 NBC與客談補償 觀眾人數較前兩屆減半
聯儲理事放鷹：最快10月縮QE
聯儲理事放鷹：最快10月縮QE
新加坡開先例 向澳洲虛幣交易所發牌
新加坡開先例 向澳洲虛幣交易所發牌
看中mRNA技術 法賽諾菲購美伙伴
看中mRNA技術 法賽諾菲購美伙伴
張兆聰：建材強勢 信義玻璃估值吸引
張兆聰：建材強勢 信義玻璃估值吸引
植耀輝：中海化學博重上3元
植耀輝：中海化學博重上3元
技術取勝：銀河娛樂中線或下試47元
技術取勝：銀河娛樂中線或下試47元
劉思明：醫藥股重燃炒風 國藥見承接
劉思明：醫藥股重燃炒風 國藥見承接
周顯：銀行難撈 求人借錢
周顯：銀行難撈 求人借錢
湯文亮：政府不發火被當病貓
湯文亮：政府不發火被當病貓
會德豐今年在港賣樓203億破紀錄 合景龍光鴨脷洲利南道豪宅295伙批預售
會德豐今年在港賣樓203億破紀錄 合景龍光鴨脷洲利南道豪宅295伙批預售
會德豐九龍貨倉申增建1.3倍單位至1782伙
會德豐九龍貨倉申增建1.3倍單位至1782伙
話你知：WLAB 打造社區創意實驗空間
話你知：WLAB 打造社區創意實驗空間
北角寶馬臺特色戶近3000萬沽 屋苑新高
北角寶馬臺特色戶近3000萬沽 屋苑新高
7月物業登記9947宗 26個月高位
7月物業登記9947宗 26個月高位
內地生1.8萬租嘉熙兩房 斥22萬預租一年
內地生1.8萬租嘉熙兩房 斥22萬預租一年
豉油街地舖易手 每呎12萬
豉油街地舖易手 每呎12萬
宏利投管方君明：北水逆轉監管風險 投資轉保守
宏利投管方君明：北水逆轉監管風險 投資轉保守