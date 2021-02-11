經濟

官媒批網遊「精神鴉片」 後刪字眼 騰訊減未成年人遊戲時間 ADR續跌0.6%

【明報專訊】監管風波燃燒至科技巨擎騰訊控股（0700），繼音樂業務遭處罰後，昨日官媒發文批評遊戲業務影響青少年。新華社主辦的《經濟參考報》昨早刊登一篇名為〈「精神鴉片」竟長成數千億產業〉文章，指未成年人沉迷網路現象普遍，情况如同「精神鴉片」及「電子毒品」，雖然其後刪文，傍晚上載的新版本刪掉「鴉片」等字眼，但亦迫使騰訊「即時配合」，推出「雙減措施」，加強限制未成年人在線時間和遊戲內消費（即課金）。

明報記者 陳麗歡

消息拖累騰訊昨早段曾跌逾一成，全日跌6.12％，ADR（美國預託證券）未喘定，截至昨晚10時較港收市再跌0.6%。網易（9999）早段亦跌逾15％，全日跌7.78％，其他網遊股亦全面下挫（見另稿）。過去數年中央不時針對遊戲行業加強監管，其中2018年曾停批新遊戲達9個月，其間騰訊股價一直低迷（見圖）。

雖被官媒狠批，但午後形勢降溫，《經濟參考報》一度刪文，《中國新聞網》昨午於微博表示，「把責任完全推給學校、遊戲廠商或孩子監護人的任何一方，都是不道德的」。昨晚《經濟參考報》再於網上刊登該篇文章，惟內容上刪去「精神鴉片」及「電子毒品」字眼。

報道點名騰訊旗下《王者榮耀》

報道點名騰訊的《王者榮耀》是最受青少年歡迎的遊戲。報道引用學者評論，指成為真正職業電競選手的門檻太高，與青少年對於網路遊戲的沉迷是兩個不同概念，遊戲公司在宣傳上不能混淆，以免對未成年人造成誤導。

騰訊昨午隨即宣布，推出未成年人保護「雙減、雙打、三提倡」共7條新措施，將從《王者榮耀》作試點，逐步面向全線遊戲。「雙減」為加強規管早前未成年人在線遊戲時長和課金，未成年人假日遊戲時長由不能超過3小時升級至不能超過2小時，非假日由不能超過1.5小時升級至不能超過1小時；由未滿8歲不能課金，升級至未滿12歲不能課金。

調升至未滿12歲不能課金

「雙打」為打擊身分冒用，針對未成年人冒充成年人遊戲，將「零點巡查」升級為「全天巡查」，可疑帳戶全部重新認證，以及打擊用戶通過加速器登陸及第三方平台買賣成年人帳號。「三倡議」指倡議全行業強化遊戲防沉迷系統，控制未成年人遊戲總時長；倡議深化遊戲適齡評定和實施機制研究；倡議全行業討論全面禁止未滿12周歲小學生進入遊戲的可行。

網易昨亦宣布，啟動今年暑期未成年網絡環境專項整治活動，針對社會高度關注的未成年消費問題，加強消費干預力度。

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