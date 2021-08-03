珀爵8號屋2596萬沽 3年成交期

迎海．駿岸4房2488萬招標售出

恒地（0012）馬鞍山已屆現樓的迎海．駿岸，昨日再錄4房大宅成交，單位為8座7樓A室，實用面積1454方呎，4房雙套房間隔，昨以2488萬元招標售出，實呎17,111元。另新地（0016）元朗Park Yoho Milano 35A座15樓B室，實用面積982方呎，連平台140方呎及天台782方呎，3房1套間隔，昨以1827.6萬沽，實呎18,611元。

128 WATERLOO 1房戶1028萬成交

九龍方面，內房萊蒙（3688）及俊和何文田窩打老道128 WATERLOO，昨售出5樓E室，實用面積331方呎，1房間隔，成交價1028.2萬元，實呎31,063元。買家採建築期付款。

另外，五礦（00230）油塘蔚藍東岸，日前透過招標形式，以2481.03萬元沽出2座2樓B室連平台戶，實用1021方呎，連888方呎平台，屬3房1套連工人套間隔，實呎2.43萬元。

逸南加推8伙周五發售 開放式戶433萬起

另外，恒基營業（二）部總經理韓家輝表示，恒地鴨脷洲逸南加推8伙開放式戶於周五發售。單位折實價介乎433.622萬至489.27萬元，實呎23,695至26,736元。最低售價單位為3樓D室，實用面積183方呎，折實價433.622萬元，實呎23,695元。項目累售63伙，套現近3.6億元。