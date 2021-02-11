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NikeLab銅鑼灣舖縮近半樓面 年慳432萬

【明報專訊】雖然疫情回穩，政府亦大派消費券，增強市民消費意欲，但仍有個別零售商削減店舖樓面。其中運動服裝店旗下香港唯一一間NikeLab位於銅鑼灣白沙道之相連舖位，早前棄租其中一個，以該舖每月租金36萬元計，即每年慳租432萬元。

上述舖位位於白沙道5、7號地下，面積分別約1400及約1600方呎，合共即約3000方呎，由NikeLab於2015年起租用，至2018年續租3年，月租分別約36萬及約56.4萬元，呎租即約257及352元水平。

月租56萬承租白沙道1600呎舖

不過，有關租約今年6月到期，NikeLab已放棄租用5號地舖，土地註冊處顯示，該舖已由飛騰體育用品租用，月租大減至21.8萬元，較NikeLab棄租前租金減幅達四成。

而雖然7號地舖租約亦已到期，暫未見新租約登記，不過，就記者日前現場所見，獲NikeLab棄租的5號舖已上圍板，而7號舖的NikeLab仍繼續營業，原本打通的兩舖亦已分間開，估計已跟業主達成續約共識。換言之，NikeLab今次棄租一半樓面，以原來租金計，每年可慳租432萬元。

NikeLab為NIKE旗下副線品牌，全球只有約8間實體專門店，專門出售與設計師合作推出的特別版產品，故香港店外不時有人排隊爭購限量版波鞋。除白沙道分店外，NikeLab其餘分店位於東京南青山區、北京三里屯、上海徐匯區，其餘城市分別有紐約、米蘭、倫敦、巴黎，位置全為潮人集中地。

香港NikeLab所在的白沙道，亦有多間潮流品牌進駐，包括Stussy、Carhartt、Patagonia等，而白沙道6號的太平館餐廳，更擁不少明星食客。

敏華控股老闆娘9800萬購京瑞廣場舖

另外，有名人趁機入市舖位。土地註冊處顯示，沙田安群街3號京瑞廣場1期地下8號舖，上月以9800萬元由敏華控股（1999）創辦人兼董事局主席黃敏利之妻許慧卿購入。原業主2017年底以約7055萬元購入，持貨不足4年，帳面獲利2745萬元或39%。

另外，市場消息指出，資深投資者楊萬勤等持有的旺角快富街33至35號利大廈地下A舖，面積約900方呎，連入則閣樓約500方呎，連租約以6500萬元易手，呎價4.64萬元。商舖現租予醫務中心及兌換店，每月租金共約14.8萬元，租金回報約2.7厘。楊氏等於2007年2月以1450萬元購入該舖，持貨逾14年，帳面獲利5050萬元或3.5倍。

相關字詞﹕快富街 京瑞廣場 敏華控股 減租 縮舖 白沙道

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