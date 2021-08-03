持牌代理連升兩月 較去年同期增逾千人

美聯上月近90間分行破百萬營業額

布少明又稱，雖然7月份個別大型樓盤未能如期推售，導致全月一手成交量錄得約1250伙，按月減少逾三成，二手交投亦有所回落，但美聯物業旗下住宅部於上月仍有近90間單月營業額錄得逾百萬元的分行誕生，數目仍然較4月份略高。當中南區壽臣山分行錄得逾775萬元業績，而屯門瓏門（8）分行亦錄得近600萬元業績。

中原首7月增聘逾400名員工

另一地產代理界龍頭、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，由於個別大盤仍未推出，上月全港新盤交投量僅錄約1250宗，較預期為少，該公司香港住宅部佣金收入只有約3.61億元，按月下跌約22.7%，並創出今年單月新低。為迎接下半年的樓市升浪，中原將繼續積極擴充，今年首7個月，公司增聘了逾400名員工，現時中原地產員工近6600人，分行數目達475間，不論員工及分行數目皆創中原地產開業以來新高。