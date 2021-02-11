維港‧星岸3房3500萬沽 6年實蝕逾400萬

維港頌4房3940萬沽 4年帳蝕349萬

過去屢錄帳面蝕讓個案的北角維港頌，近日再錄二手蝕讓成交。中原高級資深分區聯席董事林志達表示，維港頌7座低層B室，實用面積1318方呎，4房套間隔，享海景，以3940萬元易手，實呎29,894元。原業主2017年4月以4289萬元買入，持貨4年，帳面蝕349萬元或8%。

太古城3房2518萬沽 33年勁賺2365萬

十大屋苑連續7個月錄逾300宗成交，踏入8月交投持續強勢，十大屋苑如鰂魚涌太古城及鴨脷洲海怡半島本月先後「開齋」，其中太古城本月首兩日已錄3宗成交。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城紫樺閣中層G室，實用面積1015方呎，3房套間隔連工人房，以市價2518萬元易手，實呎24,808元。買家為外區用家，原業主1988年5月以153萬元買入，持貨33年，帳面賺2365萬元或15倍。

海怡半島本月開齋 2房963萬易手

鴨脷洲海怡半島亦錄得本月首宗成交。美聯高級分區營業經理林潤強表示，單位為4期第33座中層C室，實用面積543方呎，2房間隔，以963萬元易手，實呎17,735元。原業主於1995年3月以約295.8萬元購入，帳面獲利約667.2萬元或約2.3倍。

東涌本月首日連錄6宗成交

另外，東涌區踏入8月後交投續旺，8月首天已錄6宗二手成交。中原地產分行經理曹嘉華表示，東涌東堤灣畔8座低層A室，實用面積868方呎，3房套房連儲物房間隔，以1100萬元易手，實呎12,673元。原業主2010年8月以430萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利670萬元或1.6倍。