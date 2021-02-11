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首7月未補價2301宗逼近去年全年 白居二效應 富榮3房837萬實呎14135元雙破頂

【明報專訊】新一批白居二客入市，帶旺未補價居屋再錄高價成交，據房委會資料顯示，今年首7個月已錄得約2301宗未補地價公屋及居屋成交，已達去年全年2423宗近95%，其中一向盛產居屋王單位的旺角富榮花園，一個3房中層單位，以836.8萬元未補價易手，實呎14,135元，售價及呎價均創屋苑新高。

明報記者 林尚民、盧浩鏘

房委會資料顯示，上月全月未補地價公屋及居屋共錄得257宗成交，雖然較6月份的877宗大減約七成，不過，若統計今年1至7月，相關成交就有2301宗，而去年全年全港僅有2423宗未補地價公屋及居屋買賣，換言之，今年首七個月未補地價公屋及居屋交投量已達去年全年的95%。

交投活躍之餘，當中亦涉破頂價成交。房委會資料顯示，富榮花園一個實用面積592方呎單位，上月以836.8萬元未補價售出，實呎14,135元，無論成交價及呎價均創屋苑新高。據悉，單位為5座中層A室，3房間隔，原業主1998年以約226萬元向房委會未補價購入，帳面獲利610.8萬元或2.7倍。

蔚景園2房816萬破頂 實呎逼1.8萬

事實上，近日二手交投活躍，1000萬元以下中細價樓錄多宗高價買賣，破頂潮蔓延至二線屋苑。市場消息指，沙田蔚景園2座高層D室，實用面積459方呎，屬大2房間隔，以816萬元易手，實呎17,778元，成交價創屋苑新高，打破去年底以800萬元所創下的紀錄。原業主2007年200萬元購入，帳面獲利616萬元或約3倍。

海柏2房頂層連天台戶788萬破頂

此外，屯馬線通車後，帶動沿線樓價破頂。中原地產分行區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山海柏花園5座頂層連天台戶易手，實用面積394方呎，2房間隔，連約351呎天台，日前以788萬元易手，創屋苑2房同類成交價新高，實呎2萬元。原業主2010年以270萬元購入，帳面獲利518萬元或約1.9倍。

另美聯高級分區營業經理劉寶琪表示，啟德龍譽1B座中層D室，實用358方呎，1房間隔，屬開放式廚房設計，獲買家以860萬元承接，實呎24,022元，計劃買入後作投資用途。原業主於2017年以681萬元購入，持貨4年帳面獲利179萬元或26%。利嘉閣分行市務經理吳壽文表示，荃灣全城滙錄本月首宗成交，位於7座中層B室，實用面積約431方呎，2房間隔，以998萬元成交，實呎約23,155元。原業主2017年9月以約683萬元購入，帳面獲利約315萬元或約46%。

相關字詞﹕新高成交 龍譽 蔚景園 海柏花園 富榮花園 房委會

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