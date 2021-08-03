Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年8月3日星期二
技術取勝
投資策略
匯控預告下半年增派息 考慮回購 上半年稅前多賺1.5倍 倫敦股價較港跌1％
年底前擬全球削20％辦公室樓面
港稅前利潤跌22% 仍為最大貢獻地
恒生半年少賺4％ 息差收窄料未見底
新印花稅生效 港交所升逾4%
信義光能中期多賺1.18倍 派息增1倍
瑞銀：海港城店舖空置近兩成 降九置評級至沽售 目標價削至40元
港6月零售貨值升5.8%遜預期
利福中期轉賺2.2億 銅鑼灣SOGO銷售半年升8.2%
中電半年純利減23% 研港增再生能源項目
標普：內地收緊監控 加劇科企競爭 社會風險對科企信用評級影響日趨重要
中國7月PMI遜預期 增速爆疫以來最緩慢
張玉卓辭任中石化董事長 調職中科技協會黨組書記
Square進軍「先買後付」 斥資2300億購澳洲Afterpay 發新股支付
美7月ISM製造業指數連跌兩月
「科技股女股神」邊唱好Tesla邊沽貨
張兆聰：消費股初見支持 留意啤酒股
劉宇亮：7月跌幅驚人 港股已值博
薛偉傑：華為最新旗艦手機P50系列 5G機徹底缺席
技術取勝：天能動力短線15至17元上落
何民傑：發展新經濟豈能畏首畏尾 特區政府不應再做鴕鳥
徐家健：大辭職日的股價含意
同是經濟學家 此梁兆基非彼梁兆基
劉思明：基建股低殘大彈 濰柴可取
周顯：內地「做了先算」 等漏洞出現再堵塞
湯文亮：中環中心即將脫胎換骨
首7月未補價2301宗逼近去年全年 白居二效應 富榮3房837萬實呎14135元雙破頂
維港‧星岸3房3500萬沽 6年實蝕逾400萬
持牌代理連升兩月 較去年同期增逾千人
NikeLab銅鑼灣舖縮近半樓面 年慳432萬
珀爵8號屋2596萬沽 3年成交期
技術取勝：天能動力短線15至17元上落
【明報專訊】海螺水泥中線挑戰43元（圖）
上 / 下一篇新聞
匯控預告下半年增派息 考慮回購 上半年稅前多賺1.5倍 倫敦股價較港跌1％
年底前擬全球削20％辦公室樓面
港稅前利潤跌22% 仍為最大貢獻地
恒生半年少賺4％ 息差收窄料未見底
新印花稅生效 港交所升逾4%
信義光能中期多賺1.18倍 派息增1倍
瑞銀：海港城店舖空置近兩成 降九置評級至沽售 目標價削至40元
港6月零售貨值升5.8%遜預期
利福中期轉賺2.2億 銅鑼灣SOGO銷售半年升8.2%
中電半年純利減23% 研港增再生能源項目
標普：內地收緊監控 加劇科企競爭 社會風險對科企信用評級影響日趨重要
中國7月PMI遜預期 增速爆疫以來最緩慢
張玉卓辭任中石化董事長 調職中科技協會黨組書記
Square進軍「先買後付」 斥資2300億購澳洲Afterpay 發新股支付
美7月ISM製造業指數連跌兩月
「科技股女股神」邊唱好Tesla邊沽貨
張兆聰：消費股初見支持 留意啤酒股
劉宇亮：7月跌幅驚人 港股已值博
薛偉傑：華為最新旗艦手機P50系列 5G機徹底缺席
技術取勝：天能動力短線15至17元上落
何民傑：發展新經濟豈能畏首畏尾 特區政府不應再做鴕鳥
徐家健：大辭職日的股價含意
同是經濟學家 此梁兆基非彼梁兆基
劉思明：基建股低殘大彈 濰柴可取
周顯：內地「做了先算」 等漏洞出現再堵塞
湯文亮：中環中心即將脫胎換骨
首7月未補價2301宗逼近去年全年 白居二效應 富榮3房837萬實呎14135元雙破頂
維港‧星岸3房3500萬沽 6年實蝕逾400萬
持牌代理連升兩月 較去年同期增逾千人
NikeLab銅鑼灣舖縮近半樓面 年慳432萬
珀爵8號屋2596萬沽 3年成交期
匯控預告下半年增派息 考慮回購 上半年稅前多賺1.5倍 倫敦股價較港跌1％
年底前擬全球削20％辦公室樓面
港稅前利潤跌22% 仍為最大貢獻地
恒生半年少賺4％ 息差收窄料未見底
新印花稅生效 港交所升逾4%
信義光能中期多賺1.18倍 派息增1倍
瑞銀：海港城店舖空置近兩成 降九置評級至沽售 目標價削至40元
港6月零售貨值升5.8%遜預期
利福中期轉賺2.2億 銅鑼灣SOGO銷售半年升8.2%
中電半年純利減23% 研港增再生能源項目
標普：內地收緊監控 加劇科企競爭 社會風險對科企信用評級影響日趨重要
中國7月PMI遜預期 增速爆疫以來最緩慢
張玉卓辭任中石化董事長 調職中科技協會黨組書記
Square進軍「先買後付」 斥資2300億購澳洲Afterpay 發新股支付
美7月ISM製造業指數連跌兩月
「科技股女股神」邊唱好Tesla邊沽貨
張兆聰：消費股初見支持 留意啤酒股
劉宇亮：7月跌幅驚人 港股已值博
薛偉傑：華為最新旗艦手機P50系列 5G機徹底缺席
何民傑：發展新經濟豈能畏首畏尾 特區政府不應再做鴕鳥
徐家健：大辭職日的股價含意
同是經濟學家 此梁兆基非彼梁兆基
劉思明：基建股低殘大彈 濰柴可取
周顯：內地「做了先算」 等漏洞出現再堵塞
湯文亮：中環中心即將脫胎換骨
首7月未補價2301宗逼近去年全年 白居二效應 富榮3房837萬實呎14135元雙破頂
維港‧星岸3房3500萬沽 6年實蝕逾400萬
持牌代理連升兩月 較去年同期增逾千人
NikeLab銅鑼灣舖縮近半樓面 年慳432萬
珀爵8號屋2596萬沽 3年成交期
prev
next
相關新聞
薛偉傑：華為最新旗艦手機P50系列 5G機徹底缺席