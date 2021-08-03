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薛偉傑：華為最新旗艦手機P50系列 5G機徹底缺席

【明報專訊】延遲多時，華為上周四（7月29日）終於舉行P50系列旗艦手機發布會。與往年的P系列在3月初就舉行發布會，這次發布會延遲了差不多5個月。很明顯，這是因為華為要將晶片「拖長來用」，維持繼續有手機可以銷售，保持品牌認知度。

P50系列有兩點極度引人關注。第一，它將會是首批安裝華為自研作業系統「鴻蒙」（HarmonyOS 2）出貨的智能手機，標誌着華為智能手機正式和Google的Android作業系統分道揚鑣。

不過，這是在外界預期之內的，相比之下，P50系列全員最終竟然全是4G手機，不支援5G上網，就有點出乎意料，令內地媒體也大跌眼鏡。

華為的P系列一直主打科技美學和攝影功能。這次P50的攝像模組包括：後置的6400萬像素潛望鏡式長焦攝像頭、5000萬像素原色攝像頭、4000萬像素原色攝像頭（黑白）、1300萬像素超廣角攝像頭，以及前置的1300萬像素超廣角攝像頭等。其中，後置拍攝可支援3.5倍光學變焦和100倍數碼變焦。

另外，亦用上120Hz更新率的OLED熒幕；具備IP68防塵及防濺水功能；以及華為的66W有線超級快速充電和50W無線超級快速充電功能。本來這些規格，還能夠令外界覺得大致可以收貨。

但最重要的還是，有別於之前的傳聞，華為P50系列全部都只能支援4G。

對此，華為消費者業務CEO余承東在發布會上辯稱，通過「4G＋WiFi 6＋AI」技術，P50系列手機可以自動預測信號弱的區域，在用戶經過這些區域之前，它就會自動下載緩存當前內容，可以減低受即時上網速度的限制。

5G專利龍頭推4G手機 既諷刺又無奈

華為作為在5G技術上擁有最多專利的流動通訊巨頭，亦正在向煤炭、礦業、鋼鐵、養豬、機場、碼頭等行業推銷「5G＋工業互聯網」，協助這些行業轉型升級。但它自己的最新旗艦手機P50系列反而不能夠支援5G，實在顯得非常諷刺和尷尬。單是在公司形象上就已經大大失分。

至於P50本身的競爭力，亦不容樂觀。當其他國產智能手機品牌正在大力催谷5G的時候，華為反而推出一批有代差的旗艦機，無論如何都難以看好。

更何况，P50系列的售價至少高達4488元至6488元人民幣不等，據報道還不包括有線快速充電器或無線快速充電器，顧客需以數百元另行購買。

在網上討論社群中，有華為的忠實支持者表示：「5G的資費和功耗高、普及度低，加上無處不在的WiFi，5G並不是那麽不可或缺。而且，用P50拍照看起來是真的香。」但亦有人表示：「感覺像是在清4G晶片的庫存，硬件沒有特別亮眼的地方。而且，4G手機賣到這個價格真的很貴。」

傳缺「濾波器」為最大阻礙

據報道，P50系列配備的處理器，乃是5nm製程的華為海思自研的「麒麟9000」以及高通的「驍龍888」。

早在發布會之前，內地媒體已廣泛報道稱，雖然「驍龍888」本來集成了5G基頻晶片，但由於高通獲美國批出的豁免，只能向華為供應4G晶片，所以華為在P50上使用的「驍龍888」乃是高通特製版本，只能支援4G。因此，配備「驍龍888」的P50型號將不支援5G，只有配備「麒麟9000」的P50型號才支援5G云云。

但現在的情况比傳聞還要惡劣，連配備「麒麟9000」的P50型號也不能支援5G。事實上，華為的「麒麟9000」處理器本身集成了5G基頻晶片。去年9月發表的Mate 40系列旗艦機也是配備「麒麟9000」，以及支援5G的。為何「麒麟9000」裝到P50系列上，就不能支援5G呢？

據內地網媒表示，5G手機的設計非常複雜，除了5G基頻晶片之外，還需要很多元器件配合。雖然華為已經能夠在基頻晶片、電源管理以及軟件上做到自給自足，但在射頻前端上仍然被「卡脖子」。

射頻前端的構成非常複雜。其中不太重要的元件，內地已經在一定程度上自給自足，如5G天線、5G射頻開關、功率放大器、低雜訊放大器等。但偏偏最重要的濾波器，內地很少能夠生產。

濾波器有聲表面波（SAW）和聲體波（BAW）兩種，前者被村田和TDK東電化等日本廠商壟斷，後者則被美國Broadcom獨攬。目前，內地在SAW濾波器的自給率僅為5%，BAW濾波器更甚少有內地廠商能夠實現量產。由於性能、技術等原因，BAW濾波器正是5G的首選。

由於華為無法買到適合5G的濾波器，所以，即使P50系列部分型號配備的「麒麟9000」本身集成了5G基頻晶片，也被迫降級成4G手機銷售。

筆者估計，華為手上並非完全沒有適合5G的濾波器，但存貨應該非常有限，甚至比起它手上的5G晶片更少。為了將有限的濾波器應用於5G基站等設備，唯有將旗艦手機也變成4G手機。

因此，若內地未能在短時間內自行研發出適合5G的濾波器，華為的智能手機業務未來將會相當凶險，甚至可能一直停留在4G時代。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

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