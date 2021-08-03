劉宇亮：7月跌幅驚人 港股已值博

港股按月的表現為10年最差，以跌幅計為37年來最大的7月份 。恒指全年升幅已蒸發，並倒跌4.7%，年初至今國指累跌14% 、科指累跌19.5% 。

跌市主因為內地加強對科技及教育等行業監管有關，多個板塊受政策風險影響而大跌，部分教育股曾累跌90%。市場怕中美關係殃及股市，美國SEC要求中國公司在美國上市前披露更多信息，工信部敦促互聯網公司加強重要數據安全風險評估和出境管理，加據了科技的跌勢，如美團（3690）月內跌近33%。內房同樣受壓，深圳發布重磅新政打擊學區概念，包括推行大學區招生、建立教師交流制度、完善二手房參考價以及建立租賃房參考價等，多地加碼房地產調控的，7月全國樓市有所降溫。加上南向資金連續10個交易日經「港股通」撤走，7月份北水淨流出合共635億元，創單月淨走金額新高。

可分注吸納大型科技股

在大跌後，港股低殘已具一定值博率。7月下旬中國政府官員和官方媒體出面安撫，中證監召集主要投銀高管開會，緩解市場對政府整頓民營教育業的擔憂，整體市場情緒明顯修復，大型科技股值分注吸納博反彈。另外，7月尾中央政治局表示盡快出台2030年前碳達峰行動方案，力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。支持新能源汽車加快發展，要強化科技創新和產業鏈供應鏈韌力，加強基礎研究，推動應用研究，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決「卡脖子」難題，政策利好新能源汽車、半導體等行業。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]