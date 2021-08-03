「科技股女股神」邊唱好Tesla邊沽貨

形容為「汽車界蘋果」

她維持對特斯拉的3000美元長期目標價，認為特斯拉現時估值偏低，部分由於分析師目光短淺。她認為，特斯拉的電動車質量勝競爭對手，令消費者滿意，「蘋果就是這樣贏的，特斯拉也會這樣贏」。但Cathie Wood在唱好特斯拉的同時，她旗下的方舟投資卻沽出63643股特斯拉股票，價值約4370萬美元，是自4月以來方舟首次減持特斯拉。截至上周，她旗下的3隻基金——方舟創新ETF（ARKK）、方舟自動技術與機器人ETF（ARKQ）及方舟新一代互聯網ETF（ARKW），共持有約490萬股特斯拉股票，價值約33億美元。

此外，她的方舟投資上周五連續第二天買入散戶交易平台羅賓漢（Robinhood）（HOOD）超過185萬股股票，價值約6520萬美元。她的基金上周共持有約460萬股羅賓漢股票，價值約1.6億美元。羅賓漢股價早段升5%至37美元，仍未重返38美元的招股價。

（綜合報道）

[國際金融]