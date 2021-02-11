美7月ISM製造業指數連跌兩月

道指早段創新高後倒跌

全球最大退休基金——日本政府退休投資基金（GPIF）在截至3月底的上一財年，大幅減少美國國債的投資比重，將美國國債及票據佔其外國債券持倉的比例，由此前的47%下調至35%，降幅是歷來之最。不過這轉變主要是透過增持歐洲主權債券，而不是在跌市中沽出美國國債。GPIF投資規模達1.7萬億美元（約13.3萬億港元），即使是輕微調整也會對全球市場產生影響。部分策略師表示，GPIF降低美國國債權重，可能與其長期表現不佳有關。GPIF上一財年的海外債券回報率為7.1%，富時羅素（FTSE Russell）剔除日本後的世界政府債券指數的回報率為5.4%。

此外，《財富》雜誌昨公布最新的「世界500強」企業排行榜，沃爾瑪（WMT）連續第8年成為全球最大公司。中國的國家電網上升一位，升至第二。亞馬遜則首次進入三甲。今年共有143家內地企業上榜。盈利方面，蘋果（AAPL）以570億美元的利潤居榜首。工行（1398）、建行（0939）及農行（1288）繼續位列利潤榜前10位。

受疫情影響，今年「世界500強」排行榜企業的總收入約31.7萬億美元，按年下降5%。

（綜合報道）

[國際金融]