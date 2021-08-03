Square進軍「先買後付」 斥資2300億購澳洲Afterpay 發新股支付

Square目前已有分期付款服務，並計劃將Afterpay整合到其賣家和Cash App生態系統，加強與PayPal等同業競爭。收購消息公布後，Afterpay周一股價升近兩成至114.8澳元（約657港元）。Square上季錄得2.04億美元利潤，扭轉去年同期的虧損，股價早段升8%。

Square股價早段升8%

先買後付的商業方式，是透過向商戶收取費用，從而向消費者提供小額貸款，讓消費者毋須經過信用審查，即可透過分期付款購物而毋須支付利息。疫情期間大量消費者轉向網購，這購物方式亦趨於普及化，並深受年輕消費者的歡迎，帶動Afterpay股價暴漲。它的股價由去年初疫情在西方惡化前的10澳元以下，漲至上周五的96.66澳元（約553港元），而Square支付的每股126.21澳元（約723港元）收購價，較其上周五的收市價高出31%。

Afterpay股東每持有1股Afterpay股票，可獲0.375股Square A類普通股。交易完成後，Afterpay股東將擁有合併後新公司約18.5%股份。Afterpay創辦人Anthony Eisen和Nick Molnar透過今次交易，各自可獲價值24.6億澳元（約141億港元）的股份。去年以3億澳元（約17億港元）收購Afterpay 5%股份的騰訊（0700），亦可獲取價值約17億澳元（約97億港元）的股份。

騰訊持有Afterpay 5%股份

Square預計，這宗交易將於明年首季完成。Square的聲明稱，Afterpay是領先的先買後付平台，截至今年6月底，Afterpay在全球為超過1600萬消費者及接近10萬商戶提供服務。Square計劃將Afterpay整合到其現有的賣家服務及Cash App生態系統，讓小商戶也可向客戶提供先買後付服務，而消費者可直接在Cash App管理自己的分期付款，並在Cash App軟件發現商戶提供的優惠。

Afterpay至今未盈利

創立於2014年的Afterpay允許客戶即時收到貨品，然後把購物款項分4期無息支付。客戶只有在自動轉帳無法如期過數，才要支付手續費。若客戶斷供，其帳戶將被鎖定，直至還清欠款，以限制Afterpay的壞帳，惟該公司迄今尚未實現盈利。

美國運通蘋果支付加入市場

先買後付服務近期的市場競爭趨於激烈，連美國運通（American Express）（AXP），以至蘋果支付（Apple Pay）等也在發展相關服務。投行Truist Securities的分析師表示，今次收購是對先買後付商業模式的驗證，為Affirm（AFRM）、PayPal（PYPL），以及未上市的瑞典支付初創Klarna帶來強大對手，預計Square將大力投資，整合Afterpay的業務，以加快內部收入增長。今次交易仍需獲澳洲的競爭及消費者委員會審批，若交易獲批，這將會是澳洲企業併購史上，規模最大的交易。不過部分分析師憂慮，這種消費形式毋須背景調查，會容易成為詐騙目標。

（綜合報道）

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