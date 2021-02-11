經濟

中國7月PMI遜預期 增速爆疫以來最緩慢

【明報專訊】國家統計局公布，7月份中國製造業採購經理指數（PMI）為50.4，低於市場預期的50.8點，亦低於6月份的50.9，雖然繼續處於擴張臨界點以上，但已是2020年2月受新冠肺炎影響以來最緩慢的增速。

7月份非製造業PMI為53.3，亦低於6月份的53.5，綜合PMI產出指數為52.4%，低於6月的52.9。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，7月部分企業集中進入設備檢修期，加之局部地區高溫洪澇災害等極端天氣影響，製造業擴張力度較上月有所減弱。

國家統計局：極端天氣影響擴張力度

PMI分類指數中，生產指數和新訂單指數分別為51和50，比上月回落0.9和0.6個百分點，趙慶河指反映製造業生產活動和市場需求總體有所放緩，鐵路船舶航空航天設備、計算機通訊電子設備及儀器儀表等行業，兩指數均位於55以上較高景氣區間，企業生產經營較為活躍。不過石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學制品、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業，指數均低於臨界點，產需有所減少。

此外，反映外貿的新出口訂單指數和進口指數分別為47.7%和49.4%，比上月下降0.4和0.3個百分點。趙慶河解釋出口景氣小幅回落，食品、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業處於景氣區間，但木材加工及家具、黑色金屬冶煉及壓延加工、專用設備等行業則位於收縮區間。

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