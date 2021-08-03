經濟

標普：內地收緊監控 加劇科企競爭 社會風險對科企信用評級影響日趨重要

【明報專訊】中央近月不時對科網公司收緊監控，國際評級機構標普最新報告認為，社會風險對科網公司的信用評級影響愈加重要，監管格局的變化或會加劇中國大型科網企業之間的競爭。至於日前美國證券交易委員會（SEC）表明，「可變利益實體」（VIE）架構等同空殼公司，標普就預計，雖然多數採用VIE結構的科網公司較為安全，不過部分涉及較敏感行情的公司，其所面臨的風險亦正在增加。

明報記者 蔡穎霖

標普昨發表的《中國互聯網行業：駛入新的監管格局》報告指出，就中國互聯網企業而言，中央政府或會在安全及社會穩定，以及增長和創新之間尋求平衡。由於監管機構對併購及不斷上升的投資金額的監督和限制愈來愈嚴格，同時採取更多減少行業不公的措施，或從而導致眾多互聯網公司之間的競爭加劇。

正面對四大監管風險

標普亦指出，社會風險對科網公司的信用評級影響愈加重要，該批公司正面對4大監管風險，當中包括因壟斷行為而產生的監管行動及罰款，將會嚴重拖累公司收入及盈利能力；以及內地政府陸續推出完善社會保障的政策，或會增加公司運營成本。此前，國家市場監管總局等7個部門，督促平台為外賣送餐員參加社會保險。

全球「芯荒」 標普料今年下半年才需求減

疫情產生的「在家工作」刺激晶片需求大增，惟目前全球「芯荒」問題仍未解決。標普估計，在家工作的需求將會在今年下半年至明年初陸續下降，屆時或有助紓緩成熟晶片短缺問題；不過先進晶片的需求則繼續受雲計算、人工智能及自動化所帶動。台積電及英特爾（美：INTC）等代工廠亦已加大投放，尤其是成熟製程的7納米晶片。

大摩：大型科網公司股本回報率或下降

另摩根士丹利最新的報告認為，在監管重整期間，大型科網公司的股本回報率或下降，因此互聯網板塊在MSCI中國指數中的權重，可能會從當前40％的水平大幅下降。相反工業和IT板塊的權重會上升，MSCI中國指數的產業配置或會逐漸變得平衡。

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