中電半年純利減23% 研港增再生能源項目

中期息維持派0.63元

中電公布業績後，午後復市股價轉跌，較上午收市最多曾跌逾2.2%，收報79.15元，跌1.3%。中電首席執行官藍凌志表示，雖然適值120周年誌慶，但無意派特別息。瑞信報告指出，中電營運利潤保持在57億元，大致符合預期，並在股息率穩定於3.9厘水平下繼續給予「優於大市」評級。

中電上半年受到年初寒流，及第二季天氣暖和影響，在港發電量按年增加4.4%至164.21億度，營運盈利達38.64億元，成為增長最大地區分部。藍凌志稱，在香港朝着開發更多可再生能源發電、引進內地可再生能源電力之際，會涉及不少投資，但是攤分30年投入下，預料對電費的影響較細，反而網絡安全將變得重要。因此他們會投資在人才方面，確保營運。集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄預料，香港最快要到2030年代尾至2040年代才使用氫能。

隨着澳洲業務發展更多儲能設施，藍凌志相信，可結合當地發電設施實現低買高賣，預料當地業務與今日會有不同。在內地方面，他們會結合大灣區發展，推動香港邁向碳中和同時，協助客戶管理能源消耗減省成本，甚至營運減碳的商業項目，涉足更多服務領域。其亦正留意在越南、台灣參與可再生能源發電的機會。