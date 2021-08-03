經濟

中電半年純利減23% 研港增再生能源項目

【明報專訊】中電（0002）昨日中午公布截至6月底止中期業績，受內地發電業務面對煤價高企影響，加上澳洲業務受極端天氣影響致發電量減少，純利按年減少23.21%至46.15億元，每股第二期中期息維持派0.63元。集團表示，將繼續推動減碳及數碼化，並計劃在香港及多個海外市場研究增加離岸風電等可再生能源發電項目。

中期息維持派0.63元

中電公布業績後，午後復市股價轉跌，較上午收市最多曾跌逾2.2%，收報79.15元，跌1.3%。中電首席執行官藍凌志表示，雖然適值120周年誌慶，但無意派特別息。瑞信報告指出，中電營運利潤保持在57億元，大致符合預期，並在股息率穩定於3.9厘水平下繼續給予「優於大市」評級。

中電上半年受到年初寒流，及第二季天氣暖和影響，在港發電量按年增加4.4%至164.21億度，營運盈利達38.64億元，成為增長最大地區分部。藍凌志稱，在香港朝着開發更多可再生能源發電、引進內地可再生能源電力之際，會涉及不少投資，但是攤分30年投入下，預料對電費的影響較細，反而網絡安全將變得重要。因此他們會投資在人才方面，確保營運。集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄預料，香港最快要到2030年代尾至2040年代才使用氫能。

隨着澳洲業務發展更多儲能設施，藍凌志相信，可結合當地發電設施實現低買高賣，預料當地業務與今日會有不同。在內地方面，他們會結合大灣區發展，推動香港邁向碳中和同時，協助客戶管理能源消耗減省成本，甚至營運減碳的商業項目，涉足更多服務領域。其亦正留意在越南、台灣參與可再生能源發電的機會。

相關字詞﹕阮蘇少湄 藍凌志 中電

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