利福中期轉賺2.2億 銅鑼灣SOGO銷售半年升8.2%

集團表示，上半年業績改善主要受惠疫情轉趨穩定，其中銅鑼灣SOGO銷售額回升8.2%，尖沙嘴SOGO則升6.8%。

維持不派中期息

利福國際昨升2.89%，收報5.7元。集團指，上半年業績轉好，受惠疫情逐步穩定，門店顧客人流改善，導致銷售所得上升8%；金融投資錄得約4440萬元估值虧損，按年有所收窄，以及去年11月新收購位於倫敦的商業物業帶來額外淨租金收入的綜合影響。

集團期內來自百貨店業務的收入按年升12.8%，至10.625億元，當中主要由於自營銷售增加約18.1%及由特許專櫃銷售產生的佣金收入增加約3.4%，以及新收購的倫敦商業物業的額外租金收入約6000萬元所致。

上半年利福國際毛利率按年跌1.4個百分點至74.7%，是由於自營銷售額的增長高於特許專櫃佣金的升幅。

分店方面，旗艦店銅鑼灣SOGO 上半年恢復增長，銷售額升8.2%，尖沙嘴SOGO受惠於偏低的比較基數，按年增加6.8%，兩者去年銷售額分別跌近五成及超過七成。

銅鑼灣SOGO的餐廳和三昧，中期營業收入按年增長25.6%至約2790萬元，而2020年中期則下跌35.1%。集團2021年中期錄得投資收入淨額8750萬港元，2020年中期則錄投資虧損淨額3.025億元。