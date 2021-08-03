港6月零售貨值升5.8%遜預期

謝邱安儀：或因消費券延後消費

香港零售管理協會主席謝邱安儀認為，6月零售升幅較5月明顯收窄，主要受消費券8月發放，有消費者選擇延遲消費影響，加上去年6月疫情一度較穩定，造成同期比較基數較高。謝邱安儀預料，7月零售數升幅會再進一步收窄，因延遲消費影響將更為嚴重。

謝邱安儀續稱，在周日（1日）開始發放的消費券帶動下，家電類、家俬類、鐘表及珠寶類、眼鏡類和服裝類別的會員商戶稱生意有約五成至一倍升幅，而與食品相關的零售行業升幅則較小。她提到，在四家電子支付公司中，普遍商戶表示約七成客人使用八達通消費，兩成客人使用AlipayHK，WeChatPayHK只有約一成，Tap & Go則不足一成。

商戶：首日消費券消費 逾七成用八達通

她估計，8月份在消費券帶動、加上去年同期疫情較波動影響，比較基數較低下，預料8月零售數會較上兩個月有更明顯升幅。惟她直言，雖然消費券對下半年整體零售有幫助，但市况「未真正復蘇」，與正常年份同期比較仍錄得跌幅。她保守估算，消費券能帶動下半年零售行業保持高單位數升幅。

6月零售數細分項目方面，其他未分類消費品的銷貨價值按年升16%；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物升31.8%；服裝升18.8%；電器及其他未分類耐用消費品升10.6%。不過，民生類別產品繼續錄得跌幅，百貨公司貨品跌20.3%；超級市場貨品跌7%；食品、酒類飲品及煙草跌1.6%。