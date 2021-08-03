瑞銀：海港城店舖空置近兩成 降九置評級至沽售 目標價削至40元

明報記者

九置昨日股價受壓，以接近全日低位42.8元收市，跌2.4%。瑞銀於上月1及2日，先後到兩大商場考察，統計兩者空置店舖數量，其中九置旗艦商場海港城587個舖位中（不計算LCX Kiosk部分），有近百家店舖空置（vacated），佔店舖數量約16%，至於時代廣場則有43個舖位、約18%店舖空置；當中兩者空置情况尤以較高層為高，例如在海港城4樓30間舖位中，有7間空置，折算空置率約23%；時代廣場空置率最高則是13樓，4個舖位中有一半空置。

稱海港城呎租與K11 Musea差距收窄

該行表示，除兩大商場店舖空置率較高外，由於少數店舖是九置自用，例如用於兌換現金券或禮品，以及用作展覽用途，因此實際租金佔商場銷售比例更低。

該行又預期，即使因應疫情改善通關，預期本地零售亦需至2025年才能回到疫情及社會運動前水平，並相信甚為依賴旅遊業的海港城及時代廣場恢復速度相若，預期2020至2023年商場銷售額平均每年複合增長約9%，但出租成本高企下零售租金則依然受壓，2020至2023年租金收入平均每年分別複合下降約3%及8%。

此外，來自其他商場的競爭亦正在加劇，瑞銀表示，海港城去年度平均呎租下跌約28%至216元，雖然與同區的K11 Musea差距已由1.5倍收窄至90%，但明年K11 Musea開業時的首批租約陸續到期，在現時大型奢侈品品牌租戶更理性評估租金成本下，或對九置旗下租務構成壓力；而時代廣場面對同區的希慎系商場，估計亦有同樣問題。

「內地增開免稅店 對港零售構成壓力」

而在香港的整體零售大環境方面，瑞銀認為，近年在疫情下海南、廣州及深圳的境內免稅店生意急速增長，當中過去內地客來港熱中購買的化妝及護膚類產品，更是主要銷售項目，長遠可能對香港零售業造成影響；而另一方面，不少國際品牌亦開始研究加快在大灣區開店，則對本地零售業業主構成一定壓力。