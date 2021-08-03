經濟

信義光能中期多賺1.18倍 派息增1倍

【明報專訊】信義系昨日公布中期業績，截至今年6月底止，藍籌股信義光能（0968）中期多賺1.18倍，同系的信義能源（3868）及信義玻璃（0868）純利分別增逾四成和2.89倍。股息方面，信義光能中期息每股派17仙，按年增1倍；信義能源每股派7.4仙，較去年多23%；信義玻璃每股派66仙，按年大增逾2.88倍。

信義玻璃純利升2.89倍

根據業績公告，信義光能期內收益錄80.75億元，按年增長近七成半，當中銷售太陽能玻璃的收入錄65.98億元，按年增加近九成；太陽能發電場業務收入錄14.77億元，按年增加三成。純利錄30.72億元，按年大增1.18倍；每股盈利34.87仙，按年增逾1倍。強勁的業務增長主要由於集團太陽能玻璃銷量增加及平均售價上升。同系信義能源期內收益錄11.13億元，按年增長近三成；純利錄6.21億元，按年增逾四成；每股盈利8.73仙，按年增近三成半，每股派7.4仙；可供分派收入錄5.26億元，按年增近三成。

此外，信義玻璃表現亮眼，期內收益錄135.76億元，按年增長逾九成，主要受惠於疫情復蘇致海外銷量增加、新樓宇竣工項目增加等。另純利錄53.77億元，按年增2.89倍；每股盈利1.334元，按年大增逾2.88倍，每股派66仙。在中國節能建築政策下，董事預期「低輻射」建築玻璃需求將繼續上升。

信義光能表示，推出大尺寸光伏組件是太陽能技術的一項關鍵發展，可進一步降低整體成本，作為大尺寸玻璃市場的先行者，將直接受惠於此新趨勢。

上 / 下一篇新聞

匯控預告下半年增派息 考慮回購 上半年稅前多賺1.5倍 倫敦股價較港跌1％
匯控預告下半年增派息 考慮回購 上半年稅前多賺1.5倍 倫敦股價較港跌1％
年底前擬全球削20％辦公室樓面
年底前擬全球削20％辦公室樓面
港稅前利潤跌22% 仍為最大貢獻地
港稅前利潤跌22% 仍為最大貢獻地
恒生半年少賺4％ 息差收窄料未見底
恒生半年少賺4％ 息差收窄料未見底
新印花稅生效 港交所升逾4%
新印花稅生效 港交所升逾4%
瑞銀：海港城店舖空置近兩成 降九置評級至沽售 目標價削至40元
瑞銀：海港城店舖空置近兩成 降九置評級至沽售 目標價削至40元
港6月零售貨值升5.8%遜預期
港6月零售貨值升5.8%遜預期
利福中期轉賺2.2億 銅鑼灣SOGO銷售半年升8.2%
利福中期轉賺2.2億 銅鑼灣SOGO銷售半年升8.2%
中電半年純利減23% 研港增再生能源項目
中電半年純利減23% 研港增再生能源項目
標普：內地收緊監控 加劇科企競爭 社會風險對科企信用評級影響日趨重要
標普：內地收緊監控 加劇科企競爭 社會風險對科企信用評級影響日趨重要
中國7月PMI遜預期 增速爆疫以來最緩慢
中國7月PMI遜預期 增速爆疫以來最緩慢
張玉卓辭任中石化董事長 調職中科技協會黨組書記
張玉卓辭任中石化董事長 調職中科技協會黨組書記
Square進軍「先買後付」 斥資2300億購澳洲Afterpay 發新股支付
Square進軍「先買後付」 斥資2300億購澳洲Afterpay 發新股支付
美7月ISM製造業指數連跌兩月
美7月ISM製造業指數連跌兩月
「科技股女股神」邊唱好Tesla邊沽貨
「科技股女股神」邊唱好Tesla邊沽貨
張兆聰：消費股初見支持 留意啤酒股
張兆聰：消費股初見支持 留意啤酒股
劉宇亮：7月跌幅驚人 港股已值博
劉宇亮：7月跌幅驚人 港股已值博
薛偉傑：華為最新旗艦手機P50系列 5G機徹底缺席
薛偉傑：華為最新旗艦手機P50系列 5G機徹底缺席
技術取勝：天能動力短線15至17元上落
技術取勝：天能動力短線15至17元上落
何民傑：發展新經濟豈能畏首畏尾 特區政府不應再做鴕鳥
何民傑：發展新經濟豈能畏首畏尾 特區政府不應再做鴕鳥
徐家健：大辭職日的股價含意
徐家健：大辭職日的股價含意
同是經濟學家 此梁兆基非彼梁兆基
同是經濟學家 此梁兆基非彼梁兆基
劉思明：基建股低殘大彈 濰柴可取
劉思明：基建股低殘大彈 濰柴可取
周顯：內地「做了先算」 等漏洞出現再堵塞
周顯：內地「做了先算」 等漏洞出現再堵塞
湯文亮：中環中心即將脫胎換骨
湯文亮：中環中心即將脫胎換骨
首7月未補價2301宗逼近去年全年 白居二效應 富榮3房837萬實呎14135元雙破頂
首7月未補價2301宗逼近去年全年 白居二效應 富榮3房837萬實呎14135元雙破頂
維港‧星岸3房3500萬沽 6年實蝕逾400萬
維港‧星岸3房3500萬沽 6年實蝕逾400萬
持牌代理連升兩月 較去年同期增逾千人
持牌代理連升兩月 較去年同期增逾千人
NikeLab銅鑼灣舖縮近半樓面 年慳432萬
NikeLab銅鑼灣舖縮近半樓面 年慳432萬
珀爵8號屋2596萬沽 3年成交期
珀爵8號屋2596萬沽 3年成交期