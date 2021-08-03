信義光能中期多賺1.18倍 派息增1倍

信義玻璃純利升2.89倍

根據業績公告，信義光能期內收益錄80.75億元，按年增長近七成半，當中銷售太陽能玻璃的收入錄65.98億元，按年增加近九成；太陽能發電場業務收入錄14.77億元，按年增加三成。純利錄30.72億元，按年大增1.18倍；每股盈利34.87仙，按年增逾1倍。強勁的業務增長主要由於集團太陽能玻璃銷量增加及平均售價上升。同系信義能源期內收益錄11.13億元，按年增長近三成；純利錄6.21億元，按年增逾四成；每股盈利8.73仙，按年增近三成半，每股派7.4仙；可供分派收入錄5.26億元，按年增近三成。

此外，信義玻璃表現亮眼，期內收益錄135.76億元，按年增長逾九成，主要受惠於疫情復蘇致海外銷量增加、新樓宇竣工項目增加等。另純利錄53.77億元，按年增2.89倍；每股盈利1.334元，按年大增逾2.88倍，每股派66仙。在中國節能建築政策下，董事預期「低輻射」建築玻璃需求將繼續上升。

信義光能表示，推出大尺寸光伏組件是太陽能技術的一項關鍵發展，可進一步降低整體成本，作為大尺寸玻璃市場的先行者，將直接受惠於此新趨勢。