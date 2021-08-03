新印花稅生效 港交所升逾4%

北水連續11日流出 有紀錄最長

國指昨升1.12%，恒生科技指數微升0.23%。比亞迪（1211）升8.03%，是升幅最大藍籌；港交所升4.34%，收報517.5元。「ATMX」方面，小米（1810）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）分別升1.58%、1.53%、0.47%，騰訊（0700）跌0.84%。

東莞調控樓市，但內房股普遍回升，華潤置地（1109）升4.8%，碧桂園（2007）及中海外（0688）均升逾3%。恒大（3333）售恒騰網絡（0136）股權，恒大昨曾跌穿52周低位，低見5.09元，但收報5.67元，倒升7.8%，恒騰升47.96%。車股普遍做好，小鵬汽車（9868）升逾10%，吉利（0175）升3.08%。北水南下昨合計淨流出8.69億元，連續第11日流出，有紀錄以來最長，累計流出453.03億元。