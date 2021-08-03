經濟

恒生半年少賺4％ 息差收窄料未見底

【明報專訊】銀行股疫後復蘇，均恢復派發中期股息，恒生銀行（0011）昨日公布，上半年雖然按年少賺4.11%至87.67億元（見表），每股盈利少4.31%至4.44元，宣布派第二次中期股息每股1.1元，按年多37.5%，上半年每股共派2.2元，派付比率49.55%，按年多8.6個百分點。

恒生銀行財務總監梁永樂昨表示，希望長遠可以有穩定且穩步增長的派息，過往3年全年派息比率都逾60%，該行希望盡量參考過往情况制訂政策，但若盈利波幅太大，則需考慮是否派息。同時要視乎監管條例的改變、監管者的要求等因素。恒生昨績後收報150元，升0.6%。

恒生上半年淨利息收入118.83億元，按年減少近20%。集團表示，不利的利率環境抵消資產負債表增長及賺取利息之平均資產上升5%帶來之影響。與去年同期相比，淨利息收益率（NIM）減少45個基點（100基點等於1厘），為1.51厘，主要由於資產負債表重新定價。

梁永樂補充，去年第三季起NIM開始較平穩，過去4個季度的NIM介乎1.51至1.52厘，但他不認為目前NIM已見底，指最近1個月HIBOR（香港銀行同業拆息）低於今年上半年平均數，顯示低息壓力仍存在，下半年NIM或有數點子的下行壓力。

花旗：非利息收入下半年或放緩

他又提到，今年底該行要再發出總吸收虧損能力（TLAC）債務，該行保險業務新做的定期債券的收益率或較低，都會對NIM構成壓力。他認為，本港流動性充足，長遠要待美國或環球息口上調，才見明顯令該行NIM有上升空間的有利因素。

花旗表示，恒生在具挑戰的利率環境下，今年上半年展現具韌力的收入，然而花旗注意到，資本市場條件相對不太有利之下，恒生非利息收入在下半年可能會放緩。

摩根士丹利表示，恒生淨利息收入稍低於大摩及市場共識；非利息收入優於大摩預測；成本按年升7%，符合大摩預期；撥備前利潤較大摩預測高8%；預期信貸損失低於大摩及市場共識預測，帶動整體半年表現符合市場預期、好過大摩預測。

高盛表示，恒生上半年收入遜於高盛預期、成本較高，致該行每股盈利較高盛預測低5%，至於撥備則勝預期，每股派息亦超出預期約10%。

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