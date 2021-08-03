港稅前利潤跌22% 仍為最大貢獻地

匯控去年公布重組計劃，將削減歐美市場的資本投放，轉而投資亞洲業務。該行已在上季公布出售美國和法國大眾零售銀行業務。

祈耀年表示，潛在收購將有助加強匯控在資產管理平台、財富管理產品、銀行保險銷售、分銷渠道的能力。收購目標的業務並不針對香港市場，因為本港業務有能力自然增長，在中國內地亦已擴展數碼財富管理業務，因此潛在收購會針對亞洲其他地區市場。

各地區均錄稅前利潤

香港續為匯控最大的利潤來源，第二季列帳基準收入稅前利潤為17.47億美元，佔集團整體34.5%，惟較去年同期下跌22.18%，主要原因為淨利息收入跌24.14%，不過非利息收入則按年升13.17%，預期信用損失撥備按年減少98.43%至僅600萬美元。財務總監邵偉信表示，港元拆息按年下跌是香港區利潤減少的主因，中港通關受阻對業務也有影響。他指出，今年次季1個月港元拆息平均為0.09厘，較去年同期平均1.2厘大跌。環球主要經濟體料至2023年或2024年才會加息，若要令美國加息傳遞至港元拆息上升，料要等到2022年底。不過他認為香港業務增長基礎仍然正面，貿易貸款、本地財富管理成為業務增長動力。

匯控次季各地區均錄稅前利潤，亞洲業務受香港業務下跌影響，稅前利潤減12.43%至31.78億美元，中國內地業務多賺1.66%至8.58億美元。最受惠於預期信貸撥備大減歐洲業務，按年扭虧為盈賺9.71億美元，北美洲業務增長1.41倍至3.21億美元。中東及北非，與拉丁美洲業務按年轉賺分別為3.86億美元和2.04億美元。