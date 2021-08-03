經濟

匯控預告下半年增派息 考慮回購 上半年稅前多賺1.5倍 倫敦股價較港跌1％

【明報專訊】匯豐控股（0005）公布上半年業績，受惠於次季預期信貸損失（ECL）繼續回撥，列帳基準稅前利潤按年上升1.51倍至108.39億美元，好過市場預期的96億美元。匯控時隔一年再派中期息每股0.07美元，財務總監邵偉信表示，受惠於信貸質素好過預期，集團資本能力較去年底更強，在派息的同時，未來數季亦會考慮恢復回購。

明報記者 歐陽偉昉

匯控昨日早段最多升4.88%，不過中午業績公布後升幅收窄，收報43.45元，僅升0.93%。其後在倫敦高開低走，截至晚上10時報398.2便士，較港股收市低近1%。

邵偉信強調，不一定會回購，也不會在今年內發生，該行會優先為內部或外在增長提供所需的資本後，才會考慮以回購作為派息以外的資本運用工具。過去匯控曾表示短期內不考慮回購，視回購只為用於中和以股代息引起的攤薄效應，與今次說法有明顯分別。

今年派息比率介乎40%至55%

股息方面，匯控表示鑑於多個市場的經濟前景及經營環境改善，目前預期今年派息比率將介乎40%至55%。以每股盈利0.36美元計算，上半年派息比率只有19.44%，邵偉信表示，可預期下半年股息將高於上半年。

雖然業績好過預期，但自去年起環球減息令淨利息收入受壓，匯控上半年經調整後收入按年跌7%，同時經調整營業支出上升3%，令上半年JAWS（經調整收入與經調整支出相差）錄負得10%。

上半年淨息差為1.21厘，按年下跌0.22厘，單計第二季淨息差為1.2厘，較首季更低。第二季的淨利息收入與首季大致相等，但非利息收入按季跌2.66%，稅前利潤更按季跌12.44%。

JAWS今年料維持負數

邵偉信相信，JAWS今年會維持負數，不過隨着淨息差接近見底和貸款有增長，預期明年JAWS將重返正增長，淨利息收入亦會有良好增長。次季非利息收入受債券等環球市場業務表現較弱拖累，不過預料全年表現可優於2019年。

至於去年拖累利潤的預期信貸損失，次季再回撥2.8億美元，上半年共回撥7億美元。邵偉信預期下半年不會有回撥，但只要下半年撥備溫和，全年有可能錄得回撥淨額。

瑞信：稅前利潤實際差於預期

瑞信發表報告，指次季稅前利潤因資產質素改善而勝於市場預期，但經調整稅前利潤實際上較預期差11%，主要是因為市場活動收入和成本差於預期，不過管理層對淨利息收入、預期信貸損失和股東資本回報的展望相當正面。該行認為現價已大致反映公司價值，給予「中性」評級，目標價465便士（約50.2港元）。

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