撰文 龍彩霞、李凱茵

不同調查顯示，港人多在40歲左右開始策劃退休生活。協會會員公司一項調查顯示，獨身女性數目有上升趨勢，需要更周全的退休方案；已婚女性則通常較依賴配偶作長期理財決定，有需要更積極參與長期理財策劃，投入時間於不同人生階段管理強積金投資。然而不論是男士抑或女士，退休策劃一定是愈早開始愈好。

劉家怡認為，退休策劃應先從儲蓄開始、持之以恒是重中之重，以量入為出作理財原則，才能實現退休目標。

面對退休策劃大家不免會有同一問題：我應該要預備多少錢？劉家怡引述會員公司的退休儲蓄法則，港人65歲退休時，應該要有當時年薪12倍的資產，才足以支持往後20年的退休生活。

12倍年薪資產 才夠20年退休生活

儲蓄只是開始，為免現金跑輸通脹削弱購買力，必需配合投資，活化現有資產去提升退休儲備。投資愈早開始，就可借助時間去受惠息效應威力。劉家怡舉例，年輕人由20歲開始每個月投資1000元，假設每年淨回報率5%，經過20年投資滾存，40歲時24萬元的投資資本大約可以滾存到41萬元。如果堅持下去， 60歲時可以累積到153萬元。當然，如果每個月的退休儲蓄投資額愈高，透過息效應累積到的退休儲備亦會同樣倍增。資本增長的效果在儲蓄初期或不明顯，因為供款要經過時間產生回報。愈早開始投資，就有愈長的時間讓供款及回報滾存增值。

此外，劉家怡又建議市民善用強積金投資，發揮平均成本法的好處。平均成本法是指每月定期供款購入基金，不論基金單位價格高或低都會以固定金額買入。好處是當基金單位價格低時可買入的單位較多，相反價格高時買入的單位會較少，長遠把買入單位的成本拉勻，降低短期市場波動的影響。

近年，政府為鼓勵香港人提早為退休做準備，遂針對各式各樣的相關投資產品提供扣稅優惠。劉家怡建議打工仔善用這些工具及優惠，例如進行強積金的可扣稅自願性供款(TVC)，又或者購買合資格延期年金保單 (QDAP)，兩者除了可扣稅之餘，亦可提升退休保障。應對醫療保障需要方面，又可以考慮同樣享扣稅優惠的自願醫保產品，或是可攜式僱員自選保障產品，應付未來的各種醫療開支。

逾半受訪者預期退休時無足夠儲備

退休前要盡早開展投資儲蓄大計，退休後的籌劃(Post Retirement Planning)亦同樣重要。世界各地人均壽命普遍延長，所需的退休金亦相對提高。劉家怡表示，退休人士在享受退休生活的同時，亦要繼續作合適的投資，增加退休儲備，提供穩定的收入。

劉家怡表示，退休理財有一項理念——入息替代率(Income Replacement Ratio)，即是退休金相對在職時入息的比率，透過這個比率可以更容易掌握到退休前後收入的分別，評估退休儲備是否足夠維持退休前的生活水平。剛才提及協會會員公司的調查發現大部分人退休後需要相當於45至55%退休前未課稅入息，才足以維持退休後的生活。例如退休前月入4萬元，退休需要1.8萬元至2.2萬元才能維持同樣的生活水平。

另一項調查顯示，受訪者普遍預期退休時可以累積到397萬元，以受訪者的預期退休年齡63歲及港人平均壽命85歲計算，維持22年的退休生活開支，退休人士平均每月可用開支大約只有1.5萬元。另外，52%受訪者預期退休時不會有足夠儲備應付舒適的退休生活。為彌補退休儲備不足，受訪者計劃減少日常生活開支、尋求政府資助，或者退休後繼續工作幫補收入。

劉家怡又建議已屆退休年齡的強積金成員，退休時若無迫切需要一次過提取全部款項，可以考慮把強積金保留在強積金戶口繼續滾存。由於強積金基金都受嚴格的投資限制規管。所以她認為退休人士可安心利用這個投資平台滾存資產。

[龍彩霞、李凱茵 退休綢繆]