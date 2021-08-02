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上水中心實呎連升3個月逼1.6萬

【明報專訊】近月整體二手樓市向好，其中新界上車屋苑因市場需求強勁，屢錄高價成交，毗鄰港鐵上水站的上水中心，雖然因放盤量偏低，近月成交量大幅回落，但自今年4月起，至7月屋苑呎價連續3個月上升，並升至實呎逼近1.6萬元水平。

明報記者 郭雯慧

中原地產副區域營業經理賴作智表示，上水中心截至7月28日僅錄1宗成交，與6月全月相同，該成交為5座中層F室，實用361方呎，2房間隔，以575萬沽出，實呎約15928元。原業主於1996年以203萬元購入上述單位，持貨約25年，帳面獲利約372萬元或逾1.83倍。賴氏指出，沙中線二期最快於明年首季通車，將來上水前往中環車程亦將縮短，預料同區屋苑成交量及呎價將因此而受惠。

天晉2房1128萬連約沽 月內三度破頂

大型屋苑方面，中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳天晉1A座中層A室，實用551方呎，2房間隔，以1128萬元連租約易手，實呎20472元，創屋苑2房單位成交價及呎價新高紀錄，並屋苑2房戶於7月份內第三度破頂。原業主2013年以594萬元購入上址，帳面獲利534萬元或約90%。屋苑對上成交價紀錄為同月成交的3A座高層A室，實用551方呎，以1100萬元成交，實呎約19964元，現成交價比舊紀錄升2.5%。

港灣豪庭實呎2.3萬破頂

美聯高級營業經理黃永財表示，大角嘴港灣豪庭2座高層D室，實用344方呎，由原則2房改為開放式間隔，以805萬元易手，實呎約23401元，呎價創屋苑標準戶新高。原業主2009年以約255萬元購入，帳面獲利550萬元或約2.2倍。

豪宅物業市場方面，近月連錄多宗大額成交。市場消息稱，中國重汽（3808）或相關人士，新近以約6800萬元售出薄扶林貝沙灣4期5座低層A室，實用1798方呎，4房間隔，連1個車位，實呎37820元。資料顯示，原業主2009年以3600萬元買入上址，帳面獲利3200萬元或近九成。

清水灣玉蓮別墅屋地逾1.1億易手

土地註冊處顯示，老牌家族持有的清水灣「玉蓮別墅」屋地，上月底以1.1388億元售出，項目佔地約1.5萬方呎，現為一幢兩層高獨立屋，實用約3198方呎，地皮最高可重建面積約7500方呎，以此計算，每方呎樓面地價約15184元。項目登記買家為Top Successful Limited，公司董事包括宏富(華聯)集團、譚志明及龐遠文。原業主早於1989年以250萬元購入，現成交價較32年前高44倍。

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