經濟

香港地產

興勝6.28億沽觀塘工廈 逾2年帳賺1.4億

【明報專訊】全幢工廈物業有價有市，興勝創建（0896）公布，集團以6.28億元售出觀塘大業街1號禧年工業大廈全幢，即持貨2年多帳面獲利近1.4億元。

上述禧年工業大廈全幢，現有樓面62,889方呎，若以成交價6.28億元計，平均呎價約9985元。該通告又指，物業現時每月租金收入約96.7萬元，即新買家可享租金回報約1.8厘。另資料顯示，興勝創建2019年3月以4.89億元購入，即持貨2年多，帳面獲利1.39億元或約28%。

宏安料蝕使費沽統一中心全層

不過，另一邊廂，中區甲廈錄得蝕使費成交。中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，金鐘統一中心30樓全層以約5.15億元易手，物業面積約20,488方呎，呎價約25,135元，若以月租約114.7萬元計，租金回報約2.7厘。原業主宏安地產（1243）2016年以約5.12億元購入，帳面獲利約277.5萬元或不足1%，有機會蝕使費沽出。

美聯工商舖資料研究部數據顯示，7月份50大指標甲廈合共錄得8宗買賣，相對6月20宗下跌約60%，並為今年新低，最新成交面積涉約5.19萬方呎，按月亦下挫38%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，近期受到中概股風波影響，股市表現波動，影響部分市場人士的信心，而與股市關連較大的甲廈交投表現亦會受到影響，交投因而回落，不過，中長線而言，日後中概股料會加快來港上市的步伐，對於香港寫字樓的需求將會有正面作用。

盛滙商舖1400萬購土瓜灣舖

此外，盛滙商舖基金創辦人李根興指，該基金最新以1400萬購入土瓜灣麟祥街27號地舖，舖位面積約880方呎，呎價約1.59萬元，較市價低約兩成，舖位現由樂園冰室租用，月租24,500元，回報約2.1厘。

上述舖位原業主1990年107萬買入，帳面獲利1293萬元或12倍。他表示，舖位現叫價2500萬元放售，較購入價高1100萬元或78%，連同上述舖位，該基金今年已購入15個舖位，合共3.2億元。

相關字詞﹕舖位成交 工廈成交 盛滙商舖基金 禧年工業大廈 興勝創建

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