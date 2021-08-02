內地生1.35萬租豫豐3房 預繳1年租涉16萬

外籍客2.1萬租IMPERIAL KENNEDY

另外，外籍客亦租住西環IMPERIAL KENNEDY單位。香港置業分行首席高級營業經理郭詠詩表示，IMPERIAL KENNEDY低層E室，望樓景，1房間隔，實用面積396方呎，獲外籍客以月租2.1萬元承租，實用呎租約53元。租客為區內國際學校老師。原業主2013 年11月以約1391萬元購入，租金回報約1.8厘。

另外，奧運站帝峯．皇殿及北角單幢物業THE JAVA連錄大額租賃成交。美聯分行區域聯席董事盧麗嘉表示，帝峯．皇殿2座中層C室，實用面積759方呎，3房1套間隔，獲家庭客以月租3.4萬元承租，實用呎租約44.8元。業主2019年7月以約1800萬元購入，租金回報約2.3厘。香港置業分行營業經理陳偉業表示，THE JAVA高層A室，3房間隔，望海景，實用面積862方呎，獲外區客以月租約4.2萬元承租，實用呎租約48.7元。租客為夫婦，業主2010年9月以約1724.3萬元購入，租金回報約2.9厘。