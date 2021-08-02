周末一手逾30宗 3個半月新低

據各大代理統計，過去兩日新盤市場只錄約32宗成交，較前周末約114宗大跌逾七成，為今年4月中的周末、當時錄得約30宗一手成交後，約三個半月新盤成交量新低水平，當中周六首推10伙的協成行何文田芳菲僅沽3伙，而銷情較為理想的包括會德豐藍田KOKO HILLS，兩日亦僅售出4伙，至於新地（0016）屯門御海灣I、II兩日則共售5伙，會德豐及信置（0083）等五大發展商合作發展西南九龍長沙灣維港滙I、III則共錄4宗成交。

42 TUNG ST.特色戶招標 頂層意向呎價5.5萬

事實上，新地今年矚目新盤天水圍Wetland Seasons Bay一期，發展商已表明最快本周開放示範單位及開價。另宏安（1243）青衣薈藍及恒地（0012）筲箕灣道1號THE HOLBORN，前者已獲批預售，後者則屬舊契項目，發展商亦指會在短期內推出市場。

另方面，多個項目以招標形式推售單位，如樓花期長逾1年的上環東街42 TUNG ST.，5個特色單位昨日起至9月底進行招標，包括一個5樓連平台單位，以及4個高層複式戶，其中實用585方呎連346方呎平台的5樓單位，意向呎價約3.8萬元，單位意向價即約2223萬元，另16至16U、17至17U及18至18U複式單位，實用同為1157方呎，當中16至16U單位另設43方呎平台，3伙意向呎價同約5.3萬元，意向價約6132萬元。至於頂層19至19U複式單位The Apex，意向呎價更達5.5萬元，意向價即約6363.5萬元。上述單位已於6月底公布昨日起至9月底招標。42 TUNG ST.合共只提供13伙，除上述5個招標單位外，另外8伙全為實用585方呎標準2房戶，發展商早於6月底公布全部售價，扣除最高10%直減折扣，整批折實均呎35,968元，惟按成交紀錄冊資料顯示，項目至今暫未錄成交。