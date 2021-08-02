十大屋苑周末13宗 18周同期新低

仍連續24個周末錄雙位數

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於新地（0016）天水圍新盤Wetland Seasons Bay料快將推出，買賣雙方均觀望其開價，鎖起區內購買力，加上業主亦期望新盤帶動區內樓價調升，不願減價，令嘉湖山莊剛過去周末交投大跌，買賣雙方現拉鋸局面。美聯住宅部行政總裁布少明表示，一線屋苑筍盤及減價盤大幅減少，故有入市的準買家已轉移往二、三線屋苑，或樓價升幅較細的屋苑「尋寶」，令十大屋苑交投回落。

太古城本月開齋 換樓客1298萬購3房戶

十大屋苑之一的鰂魚涌太古城則錄得本月首宗成交。美聯分行助理聯席董事范浩銘表示太古城8月錄得首宗成交，位於恆星閣低層E室，實用面積748方呎，3房1套間隔，原業主開價1320萬元，議價後以1298萬元易手，實呎17,353元，買家為同區客，購入作換樓自住。原業主2011年3月以約793.8萬元購入，帳面獲利約504.2萬元或64%。

租客1145萬入市藍灣半島海景戶

另外，有租客租轉買入市小西灣藍灣半島海景單位。美聯分行營業經理陳子雄表示，藍灣半島2座中低層D室，實用面積596方呎，3房1套間隔，望海景，獲同區租客以1145萬元承租，實呎19,211元，原業主2007年12月以約433.8萬元購入，帳面獲利約711.2萬元或1.64倍。

用家1330萬入市西浦 10年升值兩成

過去二手交投疏落的西營盤西浦亦錄成交。美聯分行首席高級營業經理林懋霖表示，西浦中層D室，實用面積554方呎，2房間隔，獲同區用家以1330萬元承接，實呎24,007元。原業主2011年8月以約1118萬元購入，帳面獲利約212萬元或19%。