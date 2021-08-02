7月物業買賣登記挑戰萬宗 逾2年高 登記金額撲千億大關 分析料價量續升

明報記者 林尚民

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，7月首29日整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量共錄9513宗，已超越6月全月9381宗，創自2019年5月10,353宗後的26個月新高，即重返反修例風暴前，並預期全月最終達萬宗水平。

數字主要反映6月樓市表現

另外，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截至7月28日，7月份整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）暫錄9099宗及891.08億元，料全月錄約1萬宗及970億元，較6月份9381宗及925.6億元上升6.6%及4.8%，其中中國海外（0688）啟德大型新盤維港1號於7月下旬開始陸續登記，推高整體登記數字，加上二手交投亦持續暢旺，支持整體登記數字達1萬宗水平，宗數連續5個月高企9000宗或以上水平，是2013年2月政府推出雙倍印花稅後首次出現。

連續5個月逾9000宗 2013年後首見

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，7月整體物業註冊登記量表現持續理想，二手住宅市場成主要動力。資料顯示，7月首29日二手住宅註冊量錄6177宗，較6月全月5912宗高出約4.5%，並自今年4月後再度重上逾6000宗水平。反觀，一手私樓方面，在不包括一手公營房屋之下，7月首29日一手私樓註冊量錄1951宗，亦較6月全月1928宗高出約1.2%。

7月二手住宅登記量重上6000宗水平

資深地產分析員林一鳴認為，去年新冠肺炎出現，加上移民潮，部份買家觀望有「平盤」，但香港樓價始終並無大跌，令不少買家失望，而近月疫情等負面因素明朗化，積壓多時的購買力終流入市場，令樓市出現價量齊升情况，除新盤認購超額多倍外，不少二手業主放盤後不久已被市場吸納，部份買家不還價甚至追價入市，他估計，未來樓市仍然價量齊升，註冊登記量及金額亦會續升，而中原城市領先指數CCL距離高位只有不足1%的差距，估計將會在一至兩個月內破頂。