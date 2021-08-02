馬泰陽：樓市動力足 再衝高登頂

日前美聯儲議息後，宣布基準利率維持在0至0.25厘不變，自去年3月後連續11次議息會議維持接近零息水平。當局仍保持每月買債最少1200億美元，市場預計美聯儲將會逐漸縮減買債規模，不過目前美國經濟未完全復蘇，市場仍存在不明朗因素，預料美聯儲尚未有足夠條件削減量化寬鬆（QE）規模，未來將續有大量資金湧現，本港樓市勢吸納游資流入。

另外，發展商以行動為樓市投下信心一票，上水古洞第24區住宅地競投反應熱烈，接獲12份標書，以41.85億元批出，樓面地價約8500元，地價勝市場預期，並較毗鄰的樓面呎價高出約18.3%，一方面是由於地皮規模相對較細，投資額較小，故入標價較進取，亦反映發展商相信新界東北區發展潛力看俏。

今年樓市表現強勁，綜合土地註冊處資料顯示，本年迄今(截至7月27日)全港平均每宗二手住宅註冊金額達至約853萬元水平，比起去年平均約805萬元進一步攀升，並創歷史新高。足見樓市承接有價有市，樓市受多個利好因素支持，預料下半年走勢凌厲，樓價快將破頂。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]