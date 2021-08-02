布少明：調查：港人買樓意欲增

日前本行對港人置業做調查，共收回逾千份問卷，結果發現約43.5%受訪者表示有意入市，較上次同類調查(2020年11月)的29.7%增加13.8個百分點，反映受訪者置業態度變得非常積極。至於樓價走勢方面，77.9%受訪者認為未來半年的樓價走勢平穩向好，約51%的受訪者更認為樓價上升，同樣較上一次同類調查的20.8%比例大幅上升，並遠遠拋離2020年1月時調查錄得的3.1%，可見港人對樓市後市相當樂觀，突破歷史高位是指日可待。

應致力增加土地 亦應「減辣」

近月政府無論在賣地計劃及言論上，均反映其大刀闊斧增加供應的決心。筆者建議，政府將發表的《施政報告》內應致力增加土地供應，可考慮多填海造地以及發展郊野公園邊陲地帶；政策層面上，政府亦應進行改革，有不破不立之心，例如積極考慮「減辣」，放寬逾1000萬至2000萬元物業按揭成數至七成或以上。此舉有助增加供應盤源，其實真正換樓客並非炒樓者，他們可在適當的時候將自住單位售出，然後再買入更優質的住宅單位，藉此以樓換樓，這非但不會刺激樓價飈升，反而可以激活換樓鏈，增加整體供應起調節樓價之效。

最後，聯儲局日前宣布維持利率不變，在全球「零息時代」下，壓力測試已有點不合時宜，建議政府考慮將之完全撤銷，降低市民置業門檻，增加買家入市或換樓的機會。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]