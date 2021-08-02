廖偉強：移民潮如「新陳代謝」

筆者在上世紀1980年代期間加入地產代理行業，正值是中英談判之後的時期，當年亦有很多港人擔心回歸後的變化，同樣地決定移民去其他國家，那時較受歡迎地方是美國及加拿大。當年筆者已從事地產代理行業，所以都有接觸親朋戚友委託的放盤，當年移民的人非常有決心，將在港的所有不動產賣出及將所有資產撤離。回歸中國後的香港大家有目共睹，基本上一切都沒有變動，馬照跑，舞照跳，香港經濟急速發展，樓價更加是幾何級數上升，為了移民賣樓的業主，對比前後的樓價變動簡直是一殼眼淚！及後移民外國港人很多都已回流，但是財富及身家卻大不如前！

今次選擇移民的港人，將來的結果還是未知之數，無論如何都是自己的選擇；但對香港而言，未嘗不是好事，每當有流動的時候，就會出現新陳代謝，有人離開亦有人到來，香港人安於現狀太久了，是時候需要新的變化，這樣的香港才會有生命力及動力。任何的買賣有流動才會有價值，房地產都是一樣，况且今次香港的移民潮並非像當年對前途充滿憂慮，今次只是部分人的理念不同，覺得自己有權選擇生活的模式及地方，當年移民的人是擔心香港回歸後資產價格會被蒸發。所以今次移民潮並沒有推低樓價，因為目前的需求仍然非常龐大，小量移民增加的供應絕對不會影響目前的樓價；假以時日中港通關之後，流動性增加的需求更加龐大，香港房地產仍然是物有所值。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]