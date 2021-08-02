經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：新界西樓盤發力 升幅可人

【明報專訊】2021年上半年剛剛過去，代表本港二手樓市的中原城市領先指數錄得約6%升幅，表現勝過去年，有穩定收益。頭五大升幅屋苑的表現可人，皆錄得17%以上的升幅，跑贏大市許多。

今年香港樓市擺脫了去年全年橫行格局，跟隨外圍美國英國樓市升勢，開始向上突破，升勢穩定，成績比去年為佳，並有加快迹象。

至於個別屋苑，以6月底計算，首五大升幅屋苑分別是映灣園上升21.4%、Yoho Town上揚21.2%、荃威花園上漲21.2%、嘉湖山莊上升17.8%及瓏門升17.6%。細心去看，原來全部是新界西大屋苑。往時新界西屋苑是落後大市的地區，現在由於交通基建改善，已經從後殺上，與整體樓價並駕齊驅。而且上半年升幅皆超過17%，成績可人。加上新界北將會大興土木大力發展，亦會令新界西樓市大大受惠。而五大跌幅屋苑的幅度遠不及升幅屋苑，只有5.6%至9.4%，要收復失地比較容易，成功追落後是有機會的。

美國總統拜登今年5月底推出6萬億美元財政預算案，會是一個前所未見之大的量化寬鬆，美國通脹目前依然高企，但應屬短期失衡問題，造成加息壓力。但美國10年國債孳息率近日一度跌穿1.2厘，市場預期加息將會面對更大阻力，不容易一攻而上，像上世紀1970、80年代聯邦基金利率殺上20厘的翻版場面機會甚低。

新冠疫苗雖然接種普及化，但全球疫情似有反彈迹象，將會拖累經濟，美國經濟復蘇被拖後腿，加息機會似乎又打折扣。量寬巨大，通脹回升仍有可能，投資實物應對抗通脹，仍然實際。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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