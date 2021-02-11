經濟
摩根大通亞洲

投資策略

摩根大通亞洲：放榜前靠穩 匯控購16165

【明報專訊】匯豐控股（0005）將於今日公布中期業績，據彭博綜合分析員預佔，中期收入預測平均數約250億美元以上，按年或錄低單位數跌幅；當中次季淨利息收入或達65億美元水平，預料跌幅於10%以內。至於成本對收入比率料或可維持穩定於約60%水平。在一級資本充足比率可望處於15%以上的情况下，集團的派息政策指引將是投資者關注點。

匯豐股價近期於200天線徘徊，過去5日股價升0.2%，相對同期大市近5%跌幅，表現已屬跑贏。如投資者希望於業續前部署匯控，好倉可留意匯控購16165，行使價49.94元，實際槓桿10倍，2021年12月30日到期。如計劃做淡可留意匯豐沽18633，行使價37.37元，實際槓桿9倍，2021年11月29日到期。

以上數據截至 2021/07/30收市

資料來源: 彭博資訊及jpmhkwarrants.com

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

[摩根大通亞洲]

上 / 下一篇新聞

碧桂園服務疫下進軍港物管業 去年初購柏齡物業 港擁逾70管理項目
碧桂園服務疫下進軍港物管業 去年初購柏齡物業 港擁逾70管理項目
楊國強侄與港發展商 聯名持有元朗地皮
楊國強侄與港發展商 聯名持有元朗地皮
匯控今公布中期業績 市場料派息0.069美元
匯控今公布中期業績 市場料派息0.069美元
PayMe派姜濤撼消費券 使100或贏500
PayMe派姜濤撼消費券 使100或贏500
回應中概股赴美上市 中證監冀與美保溝通
回應中概股赴美上市 中證監冀與美保溝通
新秀麗賣手機殼品牌 估值跌逾半
新秀麗賣手機殼品牌 估值跌逾半
恒大售11%恒騰股權 套逾32億
恒大售11%恒騰股權 套逾32億
Global X鍾駿：研發開支增加 亞洲晶片股看俏
Global X鍾駿：研發開支增加 亞洲晶片股看俏
聯博王耀維：憂庫存泡沫爆破 明年始低吸晶片股
聯博王耀維：憂庫存泡沫爆破 明年始低吸晶片股
易方資本王華：中芯向高管派股獲市場看好
易方資本王華：中芯向高管派股獲市場看好
康諾亞騰盛須承受高風險
康諾亞騰盛須承受高風險
毛記創辦人林日曦辭任 股權折讓近九成售拍檔
毛記創辦人林日曦辭任 股權折讓近九成售拍檔
網上平台Peeba 助中小商戶「零風險」入貨
網上平台Peeba 助中小商戶「零風險」入貨
HKTVmall七折券優惠 料下半年入帳
HKTVmall七折券優惠 料下半年入帳
港企無菌消毒方案 肉類常溫長期保質
港企無菌消毒方案 肉類常溫長期保質
業內人士：方案理論上可行
業內人士：方案理論上可行
張兆聰：消費股只靠中高端撐住
張兆聰：消費股只靠中高端撐住
余淑穎：移民英國 留意相關稅務開支
余淑穎：移民英國 留意相關稅務開支
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：看好港交所 留意購29362
金子：看好港交所 留意購29362
張兆聰：強勢板塊落後股 吼彩虹新能源
張兆聰：強勢板塊落後股 吼彩虹新能源
簡志健、傅可怡：Sea具長遠發展空間 可看好
簡志健、傅可怡：Sea具長遠發展空間 可看好
《幫你格價》：港九新界消費券攻略
《幫你格價》：港九新界消費券攻略
沈永年：內地法制保障夫妻共擁財產
沈永年：內地法制保障夫妻共擁財產
陸振輝：睡得好 有學問
陸振輝：睡得好 有學問
陸振球：看好綠色金屬 留意贛鋒
陸振球：看好綠色金屬 留意贛鋒
陸振球：阿爺倘出手 沒「大到不能倒」這回事
陸振球：阿爺倘出手 沒「大到不能倒」這回事
林少陽：外資投資中國股巿只為賺錢
林少陽：外資投資中國股巿只為賺錢
趙海珠：風險貨幣受惠聯儲局偏鴿言論
趙海珠：風險貨幣受惠聯儲局偏鴿言論
技術取勝：舜宇50天線有支持
技術取勝：舜宇50天線有支持
謝偉銓：發揮土地共享計劃 增加房屋供應
謝偉銓：發揮土地共享計劃 增加房屋供應
謝紹榮：恒指走勢差 勿空手接白刃
謝紹榮：恒指走勢差 勿空手接白刃
李聲揚：SPGI業務沉悶是優點
李聲揚：SPGI業務沉悶是優點
蔡金強：身處「沒有硝煙的大戰」
蔡金強：身處「沒有硝煙的大戰」
艾雲豪：2021東奧運重彈的舊調
艾雲豪：2021東奧運重彈的舊調
張玉峰：聯儲局的演變歷程
張玉峰：聯儲局的演變歷程
蘇沛豐：揀股避開監管風眼 龍源受惠國策可吼
蘇沛豐：揀股避開監管風眼 龍源受惠國策可吼
李順威：巿場現新沽售焦點 宜隨機應變
李順威：巿場現新沽售焦點 宜隨機應變
劉思明：恒指周線現「槌頭」 中線仍淡
劉思明：恒指周線現「槌頭」 中線仍淡
何啟聰：股價失守500元 騰訊看淡沽22240
何啟聰：股價失守500元 騰訊看淡沽22240
瑞銀亞洲：資金流好倉博反彈 美團看好購27791
瑞銀亞洲：資金流好倉博反彈 美團看好購27791
周顯：死豬不怕開水燙
周顯：死豬不怕開水燙
王弼：大行開始談論滯脹風險
王弼：大行開始談論滯脹風險
曾淵滄：美股非強勢 中電港鐵可避險
曾淵滄：美股非強勢 中電港鐵可避險
湯文亮：如有實力 負資產也不怕
湯文亮：如有實力 負資產也不怕
陳永傑：新界西樓盤發力 升幅可人
陳永傑：新界西樓盤發力 升幅可人
廖偉強：移民潮如「新陳代謝」
廖偉強：移民潮如「新陳代謝」
布少明：調查：港人買樓意欲增
布少明：調查：港人買樓意欲增
馬泰陽：樓市動力足 再衝高登頂
馬泰陽：樓市動力足 再衝高登頂
7月物業買賣登記挑戰萬宗 逾2年高 登記金額撲千億大關 分析料價量續升
7月物業買賣登記挑戰萬宗 逾2年高 登記金額撲千億大關 分析料價量續升
十大屋苑周末13宗 18周同期新低
十大屋苑周末13宗 18周同期新低
周末一手逾30宗 3個半月新低
周末一手逾30宗 3個半月新低
內地生1.35萬租豫豐3房 預繳1年租涉16萬
內地生1.35萬租豫豐3房 預繳1年租涉16萬
興勝6.28億沽觀塘工廈 逾2年帳賺1.4億
興勝6.28億沽觀塘工廈 逾2年帳賺1.4億
VAU Residence 主打1房 吸小家庭
VAU Residence 主打1房 吸小家庭
上水中心實呎連升3個月逼1.6萬
上水中心實呎連升3個月逼1.6萬
儲退休金要早及持久
儲退休金要早及持久