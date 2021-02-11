瑞銀亞洲：資金流好倉博反彈 美團看好購27791

科技股巨頭騰訊（0700）、美團（3690）股價自上周一二重挫後，周三四曾隨大市顯著回升，但周五再見沽壓，大大回吐之前的升幅，尤其是美團，曾挫近8%，之後跌幅收窄至5.8%，收報215元。根據瑞銀上周五紀錄，有較多資金流入美團認購博反彈。如投資者看好美團，可留意美團認購27791，行使價261.08元，2021年10月到期，有效槓桿約6.9倍。如投資者看淡美團，可留意美團認沽28071，行使價198.88元，2021年12月到期，有效槓桿約2.9倍。

至於騰訊則跌2.6%，收報479元。如投資者看好騰訊，可留意騰訊認購16397，行使價608.5元，2021年11月到期，有效槓桿約9.5倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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